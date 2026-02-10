　
社會 社會焦點 保障人權

婚外情還被劈腿！勒索情敵議員千萬　「都是開玩笑」高階警官慘了

▲莊武能。（圖／苗栗縣警局網站）

▲高階警官莊武能（右）鬧出婚外情又勒索議員千萬元，二審遭判刑。（圖／苗栗縣警局網站）

記者吳銘峯／台北報導

台南市警局秘書室前主任莊武能，2022年間爆發婚外情，他懷疑新竹市張姓議員勾搭他的小三後，竟隱瞞身分、勒索對方1000萬元，警方獲報後對他進行圍捕，他還駕車衝撞警方車輛，警方連開9槍，終於將他制伏。一審將他依照強制罪判刑6月、衝撞警方部分無罪，案經上訴，高等法院二審10日改將他判處5月、得易科罰金15萬元。可上訴。

判決指出，莊男雖為已婚身分，但仍與在新竹縣山區某溫泉渡假村工作的高姓女子交往。案發於2022年12月底，聖誕節當晚，莊男前往高女工作的溫泉度假村，打算進入與高女約定好的房間。不料高女突然出面，阻止莊男進入，轉而將莊男帶到自己的宿舍裡，莊男察覺有異，事後高女也坦承，當時房間內有張姓議員。莊男偷吃小三還被劈腿，怒上心頭，決意報復議員。

第二天，莊以LINE假扮高女及「高女上市公司副總男友」，兩個身分誆哄議員，威脅要爆料議員搞婚外情還與高女交往，甚至還貪污圖利，要求議員給付1000萬元。議員擔心政治生涯不保，在兩天後準備好1000萬元現金，交給渡假村的員工保管。而莊男也在隔日上午傳送「都是開玩笑，沒有要跟你要錢啦...一切都是整你的」訊息給議員。

又過了二日，莊男開車載著高女回到渡假村，在停車場等候時，突然有大批員警駕車包圍莊男的車輛，員警並取槍要求莊男下車；原來議員早已報警，警方鎖定莊男車輛進行逮捕。但莊男不肯，開始駕車試圖撞出逃跑的空間，員警則對莊男車輛開了9槍。莊男最後因前後均遭包圍，無法逃出，下車被捕。

檢方依照「恐嚇取財」、「妨害公務」等罪嫌提起公訴。一審法院審理後，認定莊男僅犯「強制罪」，判刑6月、得易科罰金18萬元，至於拒捕的妨害公務罪部分，因沒有主觀犯意，判處無罪。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，莊武能當庭落淚，強調自己並非不注重名譽的人，過去所得到的獎金、獎勵都可以不要，只希望法院改判無罪。全案於10日宣判，因莊男自始均非意欲取得財物，因此高院改認定他犯恐嚇罪，判刑5月、得易科罰金15萬元；拒捕的妨害公務罪仍判無罪。

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案
拚奧運棒球！中華隊參賽資格曝
快訊／S媽反駁了！親吐心聲：具俊曄是我兒子
國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死　白車「壓縮成廢鐵」
獨／存款領不出難繳醫藥費　行員冷回「變遺產就可領」
上海商銀系統出包　76家分行、ATM領不出錢
S媽遭爆和具俊曄爭遺產！　小S怒駁造謠：心思非常骯髒
帶隊檢察官是他！搜索高金素梅辦公室　身後緊跟國安站主任

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

相關新聞

2026年「更生年貨大街」　凝聚良善力量

2026年「更生年貨大街」　凝聚良善力量

臺灣更生保護會於今1月17日在臺中市西屯區交六廣場盛大舉辦「115年度更生年貨大街」，今年活動特別聚焦更生朋友創業輔導與技能培訓成果，透過市集形式，凝聚社會良善力量，讓社會大眾看見更生朋友努力翻轉人生的具體實踐，以行動支持其穩定復歸。

黎智英遭重判20年　綠轟中共迫害人權：香港民主最黑暗的一天

黎智英遭重判20年　綠轟中共迫害人權：香港民主最黑暗的一天

燒死刺青店老闆夫婦　19歲絕命煞仍判無期定讞

燒死刺青店老闆夫婦　19歲絕命煞仍判無期定讞

馬國7黑警「深夜闖豪宅」勒索遊客160萬

馬國7黑警「深夜闖豪宅」勒索遊客160萬

台大住院醫性侵女病患　二審改判2年

台大住院醫性侵女病患　二審改判2年

