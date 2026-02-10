陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

▲日本眾院大選投開票前夕，高市早苗親自催票，強調不能因自民黨選情看好就鬆懈。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛於《環球時報》撰文指出，在2月8日結束的日本第51屆眾議院選舉中，執政聯盟獲得過半席次，確保了首相高市早苗的延續執政。分析顯示，高市及自民黨在此次選舉中獲得「網路右翼」的強大加持，雙方形成相互迎合的「右翼螺旋」，其影響力已從虛擬世界轉移至實體選戰。專家警告，這種系統性利用網路民粹引導選舉的策略，不僅讓日本政治滑向危險邊緣，更嚴重危害亞太地區的和平穩定。

《環球時報》報導，黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛今（10）日以「警惕日本政網聯動的『右翼螺旋』」為題撰文指出，日本第51屆眾議院8日選舉中，由自民黨和日本維新會組成的執政聯盟獲得過半數議席，這意味著日本首相高市早苗將繼續執政，「日本網路群體對高市及自民黨這次選舉有特殊加持作用。」

笪志剛指出，在網路上發表極端保守、排外傾向、民族主義言論的日本網民群體，影響力已經從線上轉移到線下，在此次選舉中形成了網路右翼力挺高市及自民黨、高市賣力迎合網絡民粹的「右翼螺旋」。這值得日本各界有識之士和國際社會深思和警惕。

▲狂吸年輕人、中間選民！「高市魅力」奇襲大勝 創二戰後最強紀錄。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

笪志剛解釋，「網路右翼」（Net Uyoku）該詞最早於2006年被正式介紹，是網路普及與日本社會保守化疊加的產物。這類群體的主力為18—29歲的Z世代，擅長利用匿名論壇與社群媒體，以情緒化、攻擊性的方式散布排外、擴軍修憲及美化侵略歷史等極端民族主義觀點。高市早苗當選首相以來，雙方形成政治共生關係，網路右翼負責線上造勢與粉絲動員，高市則以更右翼的強人言論回饋，將其轉化為核心選舉籌碼。

笪志剛指出，選戰策略方面，網路右翼透過營造「守護高市」的「資訊繭房」來收割年輕票倉。他們利用「飯圈化」造勢、水軍控評與演算法投放，成功讓高市的競選影片在10天內播放量破億次。針對年輕網民偏好，他們塑造高市「搖滾首相」的形象，並將外部反制妖魔化為國家危機，炒作打壓日本的氛圍，藉此將沉默的準右翼群體轉化為線下的實質支持。

笪志剛進一步說，另一方面，高市早苗主動渲染外部威脅，將自己塑造成「民粹偶像」。透過社群媒體的偶像化運作，高市打造「反外壓鐵娘子」的悲情與強人敘事，以此迎合網路右翼的主張。笪志剛認為，此舉讓眾議院選舉淪為「人氣投票」，模糊了政策辯論的莊嚴性。高市採取的激進言論與民粹手段已突破戰後政治家底線，甚至借川普的社群表態透支外部背書，以滿足網路右翼的親美立場。

選後高市早苗更宣稱要「營造參拜靖國神社的環境」。笪志剛分析，這種政網聯動若不糾正，將使日本政治滑向危險邊緣，扭曲歷史認知並激化地區矛盾與軍備競賽，直接衝擊戰後國際秩序。這些深層次的結構性思潮動向，已引發日本各界及國際社會的高度關注。