大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

▲▼日本眾院大選投開票前夕，高市早苗親自催票，強調不能因自民黨選情看好就鬆懈。（圖／路透）

▲日本眾院大選投開票前夕，高市早苗親自催票，強調不能因自民黨選情看好就鬆懈。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛於《環球時報》撰文指出，在2月8日結束的日本第51屆眾議院選舉中，執政聯盟獲得過半席次，確保了首相高市早苗的延續執政。分析顯示，高市及自民黨在此次選舉中獲得「網路右翼」的強大加持，雙方形成相互迎合的「右翼螺旋」，其影響力已從虛擬世界轉移至實體選戰。專家警告，這種系統性利用網路民粹引導選舉的策略，不僅讓日本政治滑向危險邊緣，更嚴重危害亞太地區的和平穩定。

《環球時報》報導，黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛今（10）日以「警惕日本政網聯動的『右翼螺旋』」為題撰文指出，日本第51屆眾議院8日選舉中，由自民黨和日本維新會組成的執政聯盟獲得過半數議席，這意味著日本首相高市早苗將繼續執政，「日本網路群體對高市及自民黨這次選舉有特殊加持作用。」

笪志剛指出，在網路上發表極端保守、排外傾向、民族主義言論的日本網民群體，影響力已經從線上轉移到線下，在此次選舉中形成了網路右翼力挺高市及自民黨、高市賣力迎合網絡民粹的「右翼螺旋」。這值得日本各界有識之士和國際社會深思和警惕。

▲▼狂吸年輕人、中間選民！「高市魅力」奇襲大勝　創二戰後最強紀錄。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

▲狂吸年輕人、中間選民！「高市魅力」奇襲大勝　創二戰後最強紀錄。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

笪志剛解釋，「網路右翼」（Net Uyoku）該詞最早於2006年被正式介紹，是網路普及與日本社會保守化疊加的產物。這類群體的主力為18—29歲的Z世代，擅長利用匿名論壇與社群媒體，以情緒化、攻擊性的方式散布排外、擴軍修憲及美化侵略歷史等極端民族主義觀點。高市早苗當選首相以來，雙方形成政治共生關係，網路右翼負責線上造勢與粉絲動員，高市則以更右翼的強人言論回饋，將其轉化為核心選舉籌碼。

笪志剛指出，選戰策略方面，網路右翼透過營造「守護高市」的「資訊繭房」來收割年輕票倉。他們利用「飯圈化」造勢、水軍控評與演算法投放，成功讓高市的競選影片在10天內播放量破億次。針對年輕網民偏好，他們塑造高市「搖滾首相」的形象，並將外部反制妖魔化為國家危機，炒作打壓日本的氛圍，藉此將沉默的準右翼群體轉化為線下的實質支持。

笪志剛進一步說，另一方面，高市早苗主動渲染外部威脅，將自己塑造成「民粹偶像」。透過社群媒體的偶像化運作，高市打造「反外壓鐵娘子」的悲情與強人敘事，以此迎合網路右翼的主張。笪志剛認為，此舉讓眾議院選舉淪為「人氣投票」，模糊了政策辯論的莊嚴性。高市採取的激進言論與民粹手段已突破戰後政治家底線，甚至借川普的社群表態透支外部背書，以滿足網路右翼的親美立場。

選後高市早苗更宣稱要「營造參拜靖國神社的環境」。笪志剛分析，這種政網聯動若不糾正，將使日本政治滑向危險邊緣，扭曲歷史認知並激化地區矛盾與軍備競賽，直接衝擊戰後國際秩序。這些深層次的結構性思潮動向，已引發日本各界及國際社會的高度關注。

02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登表特「超猛經歷曝光」
快訊／國1嚴重車禍！　塞爆回堵10km
共軍殲16「射熱焰彈」咬尾F-16　外媒驚：圍台軍演像黑道耍
行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜
林家血案被列機密　醫質問「為何不公布」：都執政10年了
大S遺產誰可以分？　一次看懂分配、繼承順位
快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打
快訊／東京鐵軌發現「無頭屍」！　嚴重腐爛性別難辨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？　實測各家模型結果曝光

全紅嬋雜誌首秀！雙辮子、冷臉亮相年度封面　網直呼：真長大了

英國於黎智英獲刑後放寬BNO　陸嗆「政治操弄」

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光　醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

APEC資深官員會議廣州登場　為年底深圳峰會鋪路

美軍售廢除「先到先得」改利益優先　陸專家：要挾「壓榨」盟友

儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

陸重磅打虎＋1　前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

黎智英宣判後　陸發白皮書：嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港

【滿滿情緒價值】一句「女明星」把女友哄到笑不停XD

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光 醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評

成龍將與美傳奇歌手上春晚演唱

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」 接一單10元人民幣...預約已排到初五

陸重磅打虎＋1 前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

解放軍報發文「強軍先強政治」 埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

習近平2026年首次地方考察 待北京重點著眼AI和機器人

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

美軍售廢除「先到先得」　陸專家：壓榨盟友

高市早苗歷史性大勝　陸外交部再要求撤回「涉台錯誤言論」

720億年誤差不超過1秒　陸研發出低溫鈣離子光鐘

相關新聞

台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？

台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？

日本日前完成眾議院改選，自民黨在首相高市早苗領導下取得壓倒性勝利。自民黨單獨拿下 316 席，日本維新會亦取得 36 席，使兩黨在眾議院合計超過 350 席，不僅遠高於過半門檻，也在實質運作上成為三分之二的穩定優勢。這樣的國會結構，在日本戰後政治史上是首現，也為未來數年日本的安全與憲政修改鋪設了制度基礎。

高市大勝「習陷入兩難局面」

高市大勝「習陷入兩難局面」

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

311地震停機14年　日本重啟全球最大核電廠

311地震停機14年　日本重啟全球最大核電廠

擺脫派系政治的高市旋風　帶領日本邁向正常國家的關鍵轉折

擺脫派系政治的高市旋風　帶領日本邁向正常國家的關鍵轉折

標籤:日本選舉高市早苗網路右翼自民黨亞太和平

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

