490名警力大掃蕩！　鎖定酒店、KTV、電玩店109處特種行業展鐵腕

▲台南市警方動員兵、警力490人，針對大型酒店、KTV、電玩店等特種行業及重要路段實施專案臨檢掃蕩。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化治安、防制幫派勢力滋生，台南市警方執行專案臨檢勤務，總計動員兵、警力達490名，鎖定大型酒店、電玩店、KTV等幫派分子賴以維生、易聚集的特種行業處所，以及重要聯外道路與交通易肇事路段，採取區塊封鎖方式，實施高強度威力掃蕩，全面展現維護治安的決心。

警方指出，本次專案共清查特種行業場所109處，並於23處重要道路及事故熱點實施路檢與攔檢，結合巡邏、臨（路）檢及攔檢等攻勢勤務，全面壓制不法活動空間。專案期間共計查獲各類案件26件，成果顯著。

其中查獲毒品案件4件，包含第二級毒品安非他命11.09公克、依托迷酯菸彈5.06公克，第三級毒品愷他命1.88公克及彩虹菸8支；另緝獲通緝犯3人，查辦酒後駕車公共危險4件、酒駕告發1件，並尋獲失聯移工1人。

此外，警方也同步加強取締影響公共安全與市容秩序的違規行為，專案中共查獲違反菸害防制法8件及違反都市計畫法1件，相關案件均依法移送偵辦，或函請衛生局等權責單位依法裁罰。

警方強調，打擊幫派犯罪、毒品與酒駕行為，將持續以高密度、高強度方式執行專案勤務，透過不定期掃蕩與臨檢作為，全面壓縮不法活動空間，確保市民生命財產安全，營造安全無虞的生活環境。