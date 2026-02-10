金門春節前夕強力掃蕩　金城警擴大臨檢零違規

▲金門縣警察局金城分局啟動擴大臨檢並同步路檢取締酒駕，展現春節前淨化治安的決心。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

記者鄭逢時／金門報導

為讓民眾安心過好年，金門縣警察局金城分局9日晚間21時起，聯合多個單位啟動擴大臨檢，針對易滋事場所加強查察，並同步路檢取締酒駕，展現春節前淨化治安的決心。

金城分局指出，此次勤務由分局長周宏璘主持勤前教育後率隊執行，結合警察局直屬大隊、金門憲兵隊及縣府第三方警政編組，針對轄內KTV、酒店、桌遊休閒館等娛樂場所進行臨檢，重點防制酒後鬥毆、街頭暴力、毒品與賭博行為，同時加強查緝通緝犯。

警方也於臨檢過程中向業者宣導社會責任，要求積極勸導顧客勿酒後駕車，並協助代叫計程車，確保民眾能平安返家。金城分局長周宏璘表示，唱歌飲酒雖為常見休閒活動之一，但飲酒過量易影響判斷力，輕微衝突可能迅速升高為暴力事件，影響公共秩序。

此外，近年新興毒品危害屢成社會關注焦點，警方依據治安數據分析，鎖定高風險時段與熱點區域加強執法，持續以密集臨檢方式，淨化娛樂消費環境。此次擴大臨檢同步實施路檢，結果查獲毒品、酒駕、通緝犯及交通違規均為零件，警方強調將持續守護金門治安，讓年節更安心。