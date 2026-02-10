「Momo發票中4千塊」一票人都收到！1細節露馬腳：絕對詐騙

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙花招百出，隨時都要警惕好康訊息。前台北市議員童仲彥表示，近日收到一封「momo雲端發票中獎通知」，內容看似正式，卻暗藏詐騙陷阱，他也差點被騙，「提醒大家一定要小心！」值得注意的是，也有其他網友發文提醒，掀起細節討論。

童仲彥在臉書發文表示，自己收到所謂「momo雲端發票中獎」的通知，乍看之下金額不小，還搭配連結引導點擊，但實際上是詐騙網站。他也用一貫幽默口吻諷刺，「潛艦四次測試潛下去，詐騙四千發票浮上來」，提醒大家一定要小心，不要因為看到中獎就一時衝動點進連結。

貼文曝光後，不少網友留言表示也遇到相同情況，有人疑惑自己根本沒有momo帳號，「我沒momo帳號，沒收過這種信，信裡面前往的網站是假的momo網站嗎？」也有人分享，「我也有收到，想說我都半年沒買過PC，怎麼還會中獎。」

甚至還有人笑說，「我收到的才一千」、「還有一卡通的詐騙版本，發票號碼一模一樣，不過中獎金額只有一千，有夠小氣。」也有綁定載具的網友表示，「中獎會自動入帳」，根本不需要點擊任何連結領獎，呼籲大家提高警覺。

從「中獎信細節」看破詐騙手腳

另外，有網友也在Threads發文表示，「這個 momo 雲端發票中獎信太狠，好在那個網址點進去被擋，不然我可能一時不察，還以為真的中四千」，並揪出5個疑點，包括「email很怪」、「（信件中的發票顯示）四個月一期」、「為何發票中獎要更新信用卡資料？」「雲端發票抽獎？」「四等獎？」

也有人在留言處點出其他小細節，「momo 看到大寫的M就絕對詐騙！momo是四個小寫，momoBOOK是小寫+大寫 （以防大家需要知道）。」