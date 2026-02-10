共軍殲16「射熱焰彈」咬尾F-16　外媒驚：圍台軍演像黑道耍槍

▲空軍F-16型機監控中共殲16型機。（圖／國防部提供）



記者張方瑀／綜合報導

根據《金融時報》披露，中國解放軍去年12月在台灣周邊舉行「正義使命-2025」軍演期間，中方戰機對台灣F-16戰機採取了極其危險且罕見的挑釁動作。消息人士指出，當時甚至有殲-16（J-16）戰機直接朝我方戰機發射熱焰彈，危險行徑被形容簡直就像「黑道在街上揮舞槍枝」。

近距離「咬尾」佔據攻擊位 甚至發射熱焰彈挑釁

報導引述多名熟悉內情人士以及台灣國防部遞交給美方的報告指出，這起「風險極高且具挑釁性」的事件發生在12月29日。當時一架中方殲-16戰機正試圖跨越海峽中線，台灣F-16戰機隨即升空攔截，沒想到中方戰機竟直接朝我方F-16發射誘導熱焰彈。

此外，在同一天的另一起事件中，一架殲-16戰機甚至「極近距離」地緊貼在台灣F-16後方飛行，分析指出，這在戰術上「基本上已經處於攻擊位置」。

躲轟炸機下玩「疊羅漢」 遭識破竟翻身亮飛彈

除了近距離纏鬥，解放軍還在台灣西北方海域展示了神祕戰術。報導指出，一架殲-16戰機當時躲在一架轟-6K（H-6K）轟炸機的正下方飛行，這種「疊羅漢」（piggybacking）戰術是為了利用大型機體的雷達截面積來掩護戰機，藉此躲避台灣雷達偵測。

知情人士透露，當這架戰機被我方發現後，中國飛行員竟然直接將飛機側翻，向我方飛行員展示機腹下的飛彈示威。

這種動作被兩名消息人士對比為1976年以色列在「恩德比行動」（Entebbe raid）中救人質的奇招，更有知情人士痛批，「這不是專業飛行員該有的行為，反而更像黑道走在路上隨便揮舞槍枝示威。」

專家憂解放軍越發魯莽 恐切入台灣12海里領空

美軍印太司令部司令帕帕羅海軍上將（Admiral Samuel Paparo）認為，這些演習應被視為對台攻擊的「預演」。五角大廈在2024年度的報告中也提到，解放軍過去一年多次採取不安全、具危險性的動作，包括魯莽的特技飛行與施放干擾絲、熱焰彈。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）警告，解放軍正變得越來越魯莽，衝突升級的下一個階段，可能就是解放軍軍機直接切入台灣12海里領空範圍，屆時發生意外的風險將大幅飆升。

習近平大清洗干擾指揮鏈？ 東部戰區新官上任點火

針對解放軍為何動作頻頻，報導引述專家觀點指出，這可能與習近平對軍隊的大清洗有關。由於大批官員落馬，飛行員可能被要求執行超出常規訓練的任務，以向高層展示忠誠與戰力。

此外，在軍演前兩週，楊志斌將軍才剛接任負責對台事務的東部戰區司令員。華府專家柯瓦列夫斯基（Ann Kowalewski）分析，習近平要求軍隊在2027年前具備攻台能力，這迫使解放軍承擔更多風險來展現「複雜軍事操縱」的能力。

對此，中國駐美大使館並未直接評論上述事件，僅強調演習是對「台獨」勢力的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權的必要行動。