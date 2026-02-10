　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共軍殲16「射熱焰彈」咬尾F-16　外媒驚：圍台軍演像黑道耍槍

▲▼國軍監控共軍殲-16型機。（圖／國防部提供）

▲空軍F-16型機監控中共殲16型機。（圖／國防部提供）

記者張方瑀／綜合報導

根據《金融時報》披露，中國解放軍去年12月在台灣周邊舉行「正義使命-2025」軍演期間，中方戰機對台灣F-16戰機採取了極其危險且罕見的挑釁動作。消息人士指出，當時甚至有殲-16（J-16）戰機直接朝我方戰機發射熱焰彈，危險行徑被形容簡直就像「黑道在街上揮舞槍枝」。

近距離「咬尾」佔據攻擊位　甚至發射熱焰彈挑釁

報導引述多名熟悉內情人士以及台灣國防部遞交給美方的報告指出，這起「風險極高且具挑釁性」的事件發生在12月29日。當時一架中方殲-16戰機正試圖跨越海峽中線，台灣F-16戰機隨即升空攔截，沒想到中方戰機竟直接朝我方F-16發射誘導熱焰彈。

此外，在同一天的另一起事件中，一架殲-16戰機甚至「極近距離」地緊貼在台灣F-16後方飛行，分析指出，這在戰術上「基本上已經處於攻擊位置」。

躲轟炸機下玩「疊羅漢」　遭識破竟翻身亮飛彈

除了近距離纏鬥，解放軍還在台灣西北方海域展示了神祕戰術。報導指出，一架殲-16戰機當時躲在一架轟-6K（H-6K）轟炸機的正下方飛行，這種「疊羅漢」（piggybacking）戰術是為了利用大型機體的雷達截面積來掩護戰機，藉此躲避台灣雷達偵測。

知情人士透露，當這架戰機被我方發現後，中國飛行員竟然直接將飛機側翻，向我方飛行員展示機腹下的飛彈示威。

這種動作被兩名消息人士對比為1976年以色列在「恩德比行動」（Entebbe raid）中救人質的奇招，更有知情人士痛批，「這不是專業飛行員該有的行為，反而更像黑道走在路上隨便揮舞槍枝示威。」

專家憂解放軍越發魯莽　恐切入台灣12海里領空

美軍印太司令部司令帕帕羅海軍上將（Admiral Samuel Paparo）認為，這些演習應被視為對台攻擊的「預演」。五角大廈在2024年度的報告中也提到，解放軍過去一年多次採取不安全、具危險性的動作，包括魯莽的特技飛行與施放干擾絲、熱焰彈。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）警告，解放軍正變得越來越魯莽，衝突升級的下一個階段，可能就是解放軍軍機直接切入台灣12海里領空範圍，屆時發生意外的風險將大幅飆升。

習近平大清洗干擾指揮鏈？　東部戰區新官上任點火

針對解放軍為何動作頻頻，報導引述專家觀點指出，這可能與習近平對軍隊的大清洗有關。由於大批官員落馬，飛行員可能被要求執行超出常規訓練的任務，以向高層展示忠誠與戰力。

此外，在軍演前兩週，楊志斌將軍才剛接任負責對台事務的東部戰區司令員。華府專家柯瓦列夫斯基（Ann Kowalewski）分析，習近平要求軍隊在2027年前具備攻台能力，這迫使解放軍承擔更多風險來展現「複雜軍事操縱」的能力。

對此，中國駐美大使館並未直接評論上述事件，僅強調演習是對「台獨」勢力的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權的必要行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／東京鐵軌發現「無頭屍」！　嚴重腐爛性別難辨
逆風挺《世紀血案》！他嗆《賽德克》也沒問授權　表演指導發聲怒
快訊／高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處、約談18人到
高金素梅與助理、「屏花東3議員」遭約談搜索
獨／超香畫面曝！舞小姐短裙美腿列隊　警察局長出奇招
增78%！學測「畫笑臉」違規　924人被扣1級分
對女檢座戳胸淫喊「奴才知錯」　重案名檢極噁嘴臉全曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／東京鐵軌發現「無頭屍」！　嚴重腐爛性別難辨

美國智庫：川普任期內恐縮減駐韓美軍規模

飛機即將起飛　警察衝上機艙當眾逮捕「戀童癖機師」畫面曝

浴室雙屍！兒洗澡觸電亡「父救人也送命」　疑因熱水器故障

共軍殲16「射熱焰彈」咬尾F-16　外媒驚：圍台軍演像黑道耍槍

沒特赦不開口！淫魔富商前女友　國會作證「拒答所有問題」

23歲女嫌托兒所工作量太重　「餵2歲以下童瀉藥」害生病回家

警告藍白勿「玩火自焚」！台灣國防預算遭封殺　美對華鷹派議員不安

高市早苗大勝「北京尷尬了」　彭博：習近平陷入兩難局面

川普出狠招！古巴機場未來1個月「無油可加」　航班慘停飛

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

快訊／東京鐵軌發現「無頭屍」！　嚴重腐爛性別難辨

美國智庫：川普任期內恐縮減駐韓美軍規模

飛機即將起飛　警察衝上機艙當眾逮捕「戀童癖機師」畫面曝

浴室雙屍！兒洗澡觸電亡「父救人也送命」　疑因熱水器故障

共軍殲16「射熱焰彈」咬尾F-16　外媒驚：圍台軍演像黑道耍槍

沒特赦不開口！淫魔富商前女友　國會作證「拒答所有問題」

23歲女嫌托兒所工作量太重　「餵2歲以下童瀉藥」害生病回家

警告藍白勿「玩火自焚」！台灣國防預算遭封殺　美對華鷹派議員不安

高市早苗大勝「北京尷尬了」　彭博：習近平陷入兩難局面

川普出狠招！古巴機場未來1個月「無油可加」　航班慘停飛

金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登PTT表特版「超猛經歷曝光」

久坐打麻將腳麻臀痛　醫教3招預防：每打半小時就要休息

中華隊練習賽免費開放球迷　13、14日澄清湖自辦練習賽登場

林家血案被列機密　醫質問「為何不公布」：都執政10年了

除夕起北東連4天降溫有雨　初四轉乾迎暖陽

APEC資深官員會議廣州登場　為年底深圳峰會鋪路

《世紀血案》未經同意翻拍　黃暐瀚講到落淚：真的是太不應該了

快訊／東京鐵軌發現「無頭屍」！　嚴重腐爛性別難辨

塞爾提克王牌回歸在即？「運動員絕症」才9個月　坦圖已去G聯盟訓練

台股刷3萬3千點新高　國泰世華銀首推新台幣計價結構型商品

【眼神死】爸爸帶娃一整天「臉被當跑道」超無奈XD

國際熱門新聞

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

人妻撞見「老公床戰親媽」　母女同時懷孕

馬斯克：若少2技術　美1000％走向破產

夫妻檔靠ChatGPT助攻行銷　年收衝破3千萬

即／英王首發聲！　支持警方調查安德魯

KK園區630棟建物全拆光　竟藏醫院、健身房

311地震停機14年　日本重啟全球最大核電廠

日本前寫真女星「零秒當選」擊敗政壇大老

威廉凱特首發聲　回應艾普斯坦案「深切憂慮」

高市大勝「習陷入兩難局面」

高市早苗：對與中國對話持開放態度

孩集體狂拉　竟是托育中心偷下藥

盧比歐批陸違背自由承諾　促准黎智英假釋

傳川普怒了！不滿日拖延5500億美元投資

更多熱門

相關新聞

高市大勝「習陷入兩難局面」

高市大勝「習陷入兩難局面」

《彭博社》報導，日本首相高市早苗領導自民黨與執政聯盟，在8日眾議院大選取得歷史性勝利，卻讓中國國家主席習近平陷入兩難局面，究竟是該與這位日本戰後最受歡迎領導人交涉，還是繼續冷凍美國最重要的亞洲盟友？

解放軍報發文「強軍先強政治」 埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

解放軍報發文「強軍先強政治」 埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

白宮挺台增軍費　歡迎國防預算占GDP 3%以上

白宮挺台增軍費　歡迎國防預算占GDP 3%以上

傳北京以「川習會」擋美軍售　國務院回應

傳北京以「川習會」擋美軍售　國務院回應

俄情報高官遇刺　胸口中彈命危

俄情報高官遇刺　胸口中彈命危

關鍵字：

台海殲16熱焰彈F16圍台軍演軍武台灣軍武大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

鐵軌旁驚見「移動草叢」　警要罰了

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面