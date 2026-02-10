陸重磅打虎＋1　前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

▲中共二十屆中央委員，大陸全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸進入2026年反貪反腐工作不斷升級，繼中央軍委副主席張又俠、聯合參謀本部參謀長劉振立遭查落馬後，今（10）日再釋出重磅「打虎」資訊，二十屆中央委員、現任大陸全國人大財政經濟委員會副主委、前江西、浙江省委書記易煉紅涉違紀違法遭帶走調查。後續情況仍待調查結果公佈，外人才能知悉涉入何種事件。

《新京報》報導，中央紀委國家監委網站2月10日消息，十四屆全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資訊顯示，易煉紅，1959年9月出生，現年67歲，湖南漣源人，研究生學歷，經濟學碩士學位，教授。二十屆中央委員。

易煉紅在湖南政界發跡，曾任岳陽市委書記，湖南省委常委、秘書長，湖南省委常委、長沙市委書記，後轉至東北歷練，歷任遼寧省委常委、瀋陽市委書記，遼寧省委副書記、瀋陽市委書記等職，直至2018年任江西省省長，2021年任江西省委書記，2022年12月任浙江省委書記，2024年10月卸任。2024年11月，易煉紅任全國人大財政經濟委員會副主任委員。