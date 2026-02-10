　
大S遺產誰可以分？　一次看懂分配、繼承順位

記者黃翊婷／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）去年2月2日離世，但近日有週刊爆料，S媽為防止女婿具俊曄爭搶遺產，有意委任律師團隊處理。對此，小S今天透過經紀人嚴正駁斥報導內容。不過，大S遺產分配問題也浮上檯面，備受外界關注。

▲▼大S徐熙媛。（圖／記者李毓康攝）

▲大S去年因病驟逝。（資料照／記者李毓康攝）

週刊爆大S遺產爭議

根據《鏡週刊》報導，內容指稱，大S自出道以來的財產全都交給S媽打理，資產大多留在海外帳戶，由於大S離世之後，具俊曄是遺產繼承人第一順位，為了防止女婿爭產，S媽找上曾幫王力宏前妻李靚蕾打官司的律師團隊。

►【相關報導】S媽爆找律師「防具俊曄爭遺產」！大S超狂身家30年全上繳　私下攻防曝

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

▲遺產繼承順位圖。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核，下同。）

遺產繼承順位怎麼算？

報導公布後，網路上也掀起對於大S遺產繼承問題的相關討論，在一般情況下，依據《民法》第1138條規定，遺產繼承人除配偶外，順序依序為直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母，若前一順位無人才會輪到下一順位者，而應繼分的計算方式則會視繼承順位而定。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

財產如何分配？ 

如果是與配偶共同繼承遺產的狀況，第一順位繼承人為直系血親卑親屬，配偶與子女應繼分均分；第二順位為父母，配偶得二分之一，父母得二分之一；第三順位為兄弟姊妹，配偶得三分之二，兄弟姊妹得三分之一；第四順位為祖父母，配偶得三分之二，祖父母得三分之一。

▲▼具俊曄與大S結婚4周年。（圖／翻攝自IG）

▲小S發聲感謝具俊曄，給了大S最純粹的愛。（圖／翻攝自具俊曄IG）

小S回應感謝具俊曄

不過，對於外界爭議，小S稍早已透過經紀人回應，直言「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姐夫具俊曄，給了我姐姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」

►【相關報導】S媽遭爆和具俊曄爭遺產！　小S怒駁造謠：心思非常骯髒

S媽發聲反駁

S媽否認與具俊曄的爭產爆料，她表示，「我現在叫歐巴阿德，意思是兒子，所以是我兒子，他那麼愛媛也這麼尊敬我，我也愛他。」

►【相關報導】S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

