　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋雜誌首秀！雙辮子、冷臉亮相年度封面　網直呼：真長大了

▲《人物》年度雜誌封面。（圖／翻攝自微博）

▲《人物》年度雜誌封面。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國《人物》雜誌9日正式公開2025年度封面，由全紅嬋、辛芷蕾、梁家輝、舒淇、單依純、劉家琨、稚暉君、張嘉豪擔任封面人物。其中18歲的全紅嬋以雙辮子造型、冷臉登場，瞬間衝上微博熱搜，不少網友感嘆，當年東京奧運的毛頭孩子真長大了。

綜合陸媒報導，全紅嬋首次登上主流《人物》雜誌封面，突破傳統運動形象，以黑色皮質上衣搭配雙辮子造型亮相，冷峻眼神展現超越年齡的力量感。此次與辛芷蕾、梁家輝、舒淇等各領域佼佼者同框，標示她從「天才少女」蛻變為兼具影響力的年輕運動榜樣。

▲全紅嬋新造型登雜誌封面。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋雜誌首秀。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋被《人物》歸類為「年度體育人物」，文中寫道，「2025年，全紅嬋滿18歲，正式走入成人世界，這一年，她經歷了殘酷的身體發育和傷病，休息和調整後，她重新站上全運會的賽場，並收穫了女子團體雙人十公尺跳台的金牌。」

文中還寫下，「全紅嬋的18歲，通往成人世界的道路充滿複雜和困惑，但她始終在追求快樂、製造快樂，這也是中國競技體育故事中，最稀缺的運動精神，《人物》評選她為2025年度體育人物。」

據悉，這也是全紅嬋首次登上雜誌封面，迎來個人雜誌首秀。

▲全紅嬋先前PO「留長髮」照。（圖／翻攝自微博／全紅嬋）

▲全紅嬋先前PO「留長髮」照。（圖／翻攝自微博／全紅嬋）

全紅嬋先前因面臨發育難關，導致體重不斷上升，進行增肌計畫的她，也褪去未成年時纖細的身材，多了些肌肉與成熟感，再加上日前曬出，正在留長髮的照片，外型上的轉變吸引不少人按讚留言，本次雜誌照展現出，與以往少女日常完全不同的風格，瞬間引起熱議。

不少網友直呼，「大氣，舒展，高級臉的小紅，笑容太有感染力了」、「太優秀了長髮的嬸寶笑容太甜了」、「大紅真颯啊」、「全紅嬋真的長大了，能駕馭不同風格的自己，能嘗試之前不敢嘗試的風格」、「用實力定義中國體育新偶像」。

▲當年14歲的全紅嬋。（圖／路透）

▲▼中國14歲全紅嬋奪得奧運跳水金牌。（圖／路透）

▲當年14歲的全紅嬋。（圖／路透，上同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登表特「超猛經歷曝光」
快訊／國1嚴重車禍！　塞爆回堵10km
共軍殲16「射熱焰彈」咬尾F-16　外媒驚：圍台軍演像黑道耍
行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜
林家血案被列機密　醫質問「為何不公布」：都執政10年了
大S遺產誰可以分？　一次看懂分配、繼承順位
快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打
快訊／東京鐵軌發現「無頭屍」！　嚴重腐爛性別難辨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？　實測各家模型結果曝光

全紅嬋雜誌首秀！雙辮子、冷臉亮相年度封面　網直呼：真長大了

英國於黎智英獲刑後放寬BNO　陸嗆「政治操弄」

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光　醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

APEC資深官員會議廣州登場　為年底深圳峰會鋪路

美軍售廢除「先到先得」改利益優先　陸專家：要挾「壓榨」盟友

儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

陸重磅打虎＋1　前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

黎智英宣判後　陸發白皮書：嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？　實測各家模型結果曝光

全紅嬋雜誌首秀！雙辮子、冷臉亮相年度封面　網直呼：真長大了

英國於黎智英獲刑後放寬BNO　陸嗆「政治操弄」

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光　醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

APEC資深官員會議廣州登場　為年底深圳峰會鋪路

美軍售廢除「先到先得」改利益優先　陸專家：要挾「壓榨」盟友

儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

陸重磅打虎＋1　前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

黎智英宣判後　陸發白皮書：嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格...一狀況惡化恐重新評估

2家旅行社遭廢照、3家申請停業　觀光署公告最新營運狀況

學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

去年雪隧示警「龜速車」23.4萬次　高公局：最重罰6千

免費AI撐不下去了？OpenAI解釋ChatGPT為何開始導入廣告

高金素梅涉詐原民協會補助款　發送中國製快篩試劑來源待查

先進製程需求旺　家登1月營收衝6.34億元、年增逾6成

嘉義梅山農會主任酒駕！開賓士撞機車肇逃　69歲嬤腦出血未脫險

快訊／國1楠梓段嚴重車禍！聯結車撞自小客　車流塞爆回堵10km

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？　實測各家模型結果曝光

【財神急了XD】站在彩券行外被風吹到一直敲門 QQ

大陸熱門新聞

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光 醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評

成龍將與美傳奇歌手上春晚演唱

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」 接一單10元人民幣...預約已排到初五

陸重磅打虎＋1 前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

解放軍報發文「強軍先強政治」 埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

習近平2026年首次地方考察 待北京重點著眼AI和機器人

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

美軍售廢除「先到先得」　陸專家：壓榨盟友

高市早苗歷史性大勝　陸外交部再要求撤回「涉台錯誤言論」

720億年誤差不超過1秒　陸研發出低溫鈣離子光鐘

更多熱門

相關新聞

全紅嬋PO留長髮近照　少女感爆棚

全紅嬋PO留長髮近照　少女感爆棚

中國跳水奧運金牌得主全紅嬋，近日在社群平台微博更新了最新近況，一組身處草莓園的清新美照瞬間引發網友熱議。照片中，全紅嬋告別了過往標誌性的俐落短髮，改以柔順的長髮造型亮相，搭配時尚的太陽眼鏡與可愛的頭飾貼圖，讓不少粉絲驚呼：「嬋寶真的長大了！」

陸央媒連3天力挺用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

陸央媒連3天力挺用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

被貼走後台標籤！她被稱受網暴最嚴重的中國運動員

被貼走後台標籤！她被稱受網暴最嚴重的中國運動員

陳芋汐再度公開回應與全紅嬋的關係

陳芋汐再度公開回應與全紅嬋的關係

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

關鍵字：

全紅嬋年度體育人物人物雜誌中國跳水

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面