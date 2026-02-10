國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死　白車「瞬間壓縮成廢鐵」

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

國道1號北上雲林斗南路段今(10)日清晨發生奪命連環車禍！一名邱姓男子駕駛自小客車因不明原因與一輛營業全聯結車發生碰撞後停在內側車道，下車查看時又遭後方車輛撞擊，當場傷重身亡，另有一名女駕駛腿部骨折送醫治療，現場一度造成北上車流回堵。

▲國1雲林斗南路段今日凌晨發生3車連環撞意外，現場一片狼藉。（圖／記者游瓊華翻攝）

第四公路警察大隊說明，事故發生時，邱男駕駛自小客車行駛內側車道，在國道1號北向241.1公里與行駛中線車道、由林姓男子駕駛的營業全聯結車發生碰撞，邱男車輛隨後停在內側車道。邱男下車後，疑似遭後方由石姓女子駕駛的自小客車撞擊，邱男傷勢嚴重，當場死亡，接著林男的車輛再度追撞邱男車輛；石女則因腿部骨折，被緊急送往大林慈濟醫院治療。

▲▼邱男遭夾擊當場死亡，車輛也被壓縮成廢鐵。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方指出，事故涉及4輛車，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清，目前邱男是否涉及酒駕，將待抽血檢驗結果出爐，其餘駕駛人經檢測均無飲酒情形。國道警方也呼籲用路人，高速公路行駛時務必隨時注意前方動態並保持安全距離，避免因一時疏忽或分心，釀成無法挽回的悲劇。

▼連環車禍一度造成北上車流回堵。（圖／記者游瓊華翻攝）