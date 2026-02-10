高金素梅遭搜索羅智強喊「民主寒冬」　陳培瑜：沒犯錯為何急洗地？

▲民進黨立委陳培瑜。（圖／立委陳培瑜國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今（10日）早傳出陽明山的住家遭檢調搜索，檢調接著9點30分左右也赴立法院辦公室搜查，外傳與助理費有關。國民黨立委羅智強對此表示，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」對此，民進黨立委陳培瑜指出，高金素梅到底為何遭搜索、約談，都可以靜待司法調查，但不知道為什麼，羅智強急著幫忙洗地、漂白甚至帶政治迫害的輿論風向，「我就問，如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地？如果沒有犯法，為什麼急著出來漂白？」

針對高金素梅被搜索，陳培瑜表示，目前傳出高金素梅被搜索、被約談，到底是什麼樣的事件，「我想我們都可以靜待司法調查」。但不知道為什麼，羅智強急著幫忙出來洗地、漂白，甚至急著想要帶著輿論風向，說這是政治迫害。「我就問，如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地？如果沒有犯法，為什麼急著出來漂白？」

陳培瑜指出，過去高金素梅確實有非常多令人感到納悶的、引起爭議的討論跟言論，例如在總質詢的時候，對著行政院長說出，「我們習近平主席」，就問高金素梅，妳到底是哪一黨、哪一國的立委？到底在為台灣人民謀福利，「還是在為妳的習近平政府在台灣說話？而這樣的委員，我們當然會有所質疑」。

不過，陳培瑜也呼籲，所有調查都必須靜待司法調查結果，才能夠給予委員一個公道。若真有犯罪事實，也希望能早日糾正其行為。