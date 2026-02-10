　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高金素梅遭搜索羅智強喊「民主寒冬」　陳培瑜：沒犯錯為何急洗地？

▲▼民進黨立委陳培瑜。（圖／立委陳培瑜國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳培瑜。（圖／立委陳培瑜國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今（10日）早傳出陽明山的住家遭檢調搜索，檢調接著9點30分左右也赴立法院辦公室搜查，外傳與助理費有關。國民黨立委羅智強對此表示，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」對此，民進黨立委陳培瑜指出，高金素梅到底為何遭搜索、約談，都可以靜待司法調查，但不知道為什麼，羅智強急著幫忙洗地、漂白甚至帶政治迫害的輿論風向，「我就問，如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地？如果沒有犯法，為什麼急著出來漂白？」

針對高金素梅被搜索，陳培瑜表示，目前傳出高金素梅被搜索、被約談，到底是什麼樣的事件，「我想我們都可以靜待司法調查」。但不知道為什麼，羅智強急著幫忙出來洗地、漂白，甚至急著想要帶著輿論風向，說這是政治迫害。「我就問，如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地？如果沒有犯法，為什麼急著出來漂白？」

陳培瑜指出，過去高金素梅確實有非常多令人感到納悶的、引起爭議的討論跟言論，例如在總質詢的時候，對著行政院長說出，「我們習近平主席」，就問高金素梅，妳到底是哪一黨、哪一國的立委？到底在為台灣人民謀福利，「還是在為妳的習近平政府在台灣說話？而這樣的委員，我們當然會有所質疑」。

不過，陳培瑜也呼籲，所有調查都必須靜待司法調查結果，才能夠給予委員一個公道。若真有犯罪事實，也希望能早日糾正其行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案
拚奧運棒球！中華隊參賽資格曝
快訊／S媽反駁了！親吐心聲：具俊曄是我兒子
國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死　白車「壓縮成廢鐵」
獨／存款領不出難繳醫藥費　行員冷回「變遺產就可領」
上海商銀系統出包　76家分行、ATM領不出錢
S媽遭爆和具俊曄爭遺產！　小S怒駁造謠：心思非常骯髒
帶隊檢察官是他！搜索高金素梅辦公室　身後緊跟國安站主任

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蕭旭岑嗆國安人士假造北京消息　若有「鄭習會」將會公開說明

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

周曉芸提初選複查！選決會今邀相關人說明　黃國昌：民調執行有狀況

高金素梅國會辦公室遭搜索　立法院：檢方通知後派員陪同配合

林宅血案2030才解密？　作家曝法條：總統沒有不能解的國家秘密

高金素梅遭搜索羅智強喊「民主寒冬」　陳培瑜：沒犯錯為何急洗地？

檢調搜高金素梅住家、辦公室　黃國昌：司法不應成為打壓異己工具

證實明與輝達簽約　李四川曝選新北動向：侯友宜政績值得我學習

快訊／檢調9:30搜索高金素梅辦公室　傳與助理費案有關

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

蕭旭岑嗆國安人士假造北京消息　若有「鄭習會」將會公開說明

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

周曉芸提初選複查！選決會今邀相關人說明　黃國昌：民調執行有狀況

高金素梅國會辦公室遭搜索　立法院：檢方通知後派員陪同配合

林宅血案2030才解密？　作家曝法條：總統沒有不能解的國家秘密

高金素梅遭搜索羅智強喊「民主寒冬」　陳培瑜：沒犯錯為何急洗地？

檢調搜高金素梅住家、辦公室　黃國昌：司法不應成為打壓異己工具

證實明與輝達簽約　李四川曝選新北動向：侯友宜政績值得我學習

快訊／檢調9:30搜索高金素梅辦公室　傳與助理費案有關

蕭旭岑嗆國安人士假造北京消息　若有「鄭習會」將會公開說明

預售案提早交屋撞信用管制　建商出奇招「A案換B案」

徐榛蔚歲末探訪公職退休人瑞　送上慰問金祝「呷百二」

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

印尼餅乾5批「甜味劑不合格」　逾3千斤邊境退運銷毀

航港局持續推廣全國藍色公路　已向行政院提海運備援船舶購建計畫

春節出遊路不卡！高雄祭12天「馬路禁挖令」　力拚交通順暢

警告藍白勿「玩火自焚」！台灣國防預算遭封殺　美對華鷹派議員不安

正要蹲馬桶驚見「鳥泡水裡對看」　她嚇壞：你為什麼在這裡！

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

【87％像吧】貓貓戴頭巾跟娃娃親子裝！表情超無奈：尊重呢？

政治熱門新聞

快訊／檢調9:30搜索高金素梅辦公室　傳與助理費案有關

陳敏鳳：國民黨內部雜音多　恐有退黨潮

藍營對國防預算態度鬆動？　郭正亮認了：能不買嗎？多數民意明顯

測試洋投無懼中華強打　卻說考驗在餐桌

藍委爆台美協議「汽車零關稅」　農產品大開放

盧指3月底民調太晚　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

鄭麗文唱衰高市早苗大勝　黃敬雅開嗆

為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋

鄭麗文挺陳見賢無球員兼裁判　批徐欣瑩破局才進入初選

韓國瑜稱保障立委問政是天職　內政部：未收到李貞秀辦理喪失中籍證明

負面評價53.5%高過國民黨　鄭麗文：我抗壓性很高

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

高金素梅遭搜索羅智強喊「民主寒冬」　陳培瑜：沒犯錯為何急洗地？

勿欠錢欠過年！退休警消赴政院陳情　吳宗憲：逾6千人請託要告政府

更多熱門

相關新聞

檢調搜高金素梅住家、辦公室　黃國昌：司法不應成為打壓異己工具

檢調搜高金素梅住家、辦公室　黃國昌：司法不應成為打壓異己工具

無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今（10日）早傳出陽明山的住家遭檢調搜索，檢調接著9點30分左右也赴立法院辦公室搜查，外傳與助理費有關。對此，民眾黨主席黃國昌說，「不過我還是希望，司法應該還是要捍衛公平正義的底線，不應該成為是執政者打壓異己的工具」。

主任檢察官曾揚嶺帶隊！搜索高金素梅辦公室

主任檢察官曾揚嶺帶隊！搜索高金素梅辦公室

快訊／檢調9:30搜索高金素梅辦公室　傳與助理費案有關

快訊／檢調9:30搜索高金素梅辦公室　傳與助理費案有關

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨

關鍵字：

高金素梅羅智強陳培瑜

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

鐵軌旁驚見「移動草叢」　警要罰了

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面