對女檢座戳胸淫喊「奴才知錯」　重案名檢極噁性騷嘴臉全曝光

▲彰檢前檢察官施教文性騷4女同事，被罰俸1月。(資料照／記者屠惠剛攝）

記者郭玗潔／台北報導

彰化地檢署前檢察官施教文，於任內性騷擾4名女性同事，包括以言語及肢體觸碰冒犯女檢察官、女書記官等，還接觸胸部、臀部及腰部。案發後施教文在2023年自願退休，全案經監察院調查屬實，提出彈劾，職務法庭判決施教文罰一年月俸，約200萬元。施教文上訴被駁回。

施教文是司法官40期結業的司法官，未曾擔任過主任檢察官，但積極查案，戰功彪炳。他2008年間協助偵破饒玉麟集團假發票案，當時虛開發票金額高達823億元；國稅局因本案事後開出的補稅加上罰鍰也高達229億元，讓國庫大進補，這也是我國稅務史上最大規模的虛開發票案件。此外，施教文也曾經參與偵辦2014年間的頂新混油案件，之後又協助偵辦頂新逃漏稅案。不過他因為性騷擾案爆發遭調查後，已經於2023年12月31日主動退休。

判決指出，施教文2022年9月30日間，在彰化地檢署某位女檢察官的辦公室內，以言語批評身材，並以手指對女檢察官腹部比劃，過程戳到胸部，事後施教文還以手機傳送簡訊給女方，「主子！對不起，奴才知道錯了，不知道妳要用何種方式向妳道歉！」並曾藉機對女檢察官按摩肩頸。

施教文又在2022年3月30日下午，趁在辦公室和女檢察事務官開會討論案件時，伸手摸了她的臀部。另於同年7月7日，於中區國稅局會議室會議中，把女檢察事務官的椅子拉到身邊，用雙手緊握她的雙手2次，每次約3至5秒，讓她覺得很不舒服。

2023年7月5日間，施教文趁一名女書記官在鹿港鎮某臨時辦公室繕打筆錄時，多次用手指觸摸手背、將手環過腰部觸摸腰側。

此外，施教文在2020年4月24日上午，開車帶著另名女書記官到員林稽徵所，在車內上下打量女書記官問「妳這樣穿不會冷嗎？」又趁女書記官製作筆記期間，不時觸碰女書記官的手背及手臂，還將手指放在女書記官腰上，更在眾人面前說「她今天是被我叫來虐待的」，讓女書記官覺得受辱。彰化地檢進行調查後，卻稱行政調查卷宗遺失。不過檢察官評鑑委員會與監察院調查時，施教文都自承有因為此事寫道歉書對女書記官道歉。

審理時，施教文否認全部犯行，辯稱是女檢察官說自己太胖，他才開玩笑說「要請總務買條布尺來量腰圍。」，絕無碰觸女檢察官胸部。另外他因椎間盤突出，提卷宗太重時不小心跌倒，才摸到女檢察事務官臀部。而雙手握住女事務官的手，則是為了活絡開會氣氛，徵求女事務官對他言論的贊同。至於女書記官做筆錄時在摸她的手，則是發現她製作內容有錯，在指示她工作。

不過法官不採信施教文的說法，認為4名受受害女子都在彰檢任職，其中3人還受施教文指揮、監督，施教文卻沒有謹言慎行，還騷擾4名女同事，有懲戒必要，經審酌後，判決對他罰俸1年。施教文上訴被駁回。全案定讞。