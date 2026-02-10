　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

對女檢座戳胸淫喊「奴才知錯」　重案名檢極噁性騷嘴臉全曝光

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲彰檢前檢察官施教文性騷4女同事，被罰俸1月。(資料照／記者屠惠剛攝）

記者郭玗潔／台北報導

彰化地檢署前檢察官施教文，於任內性騷擾4名女性同事，包括以言語及肢體觸碰冒犯女檢察官、女書記官等，還接觸胸部、臀部及腰部。案發後施教文在2023年自願退休，全案經監察院調查屬實，提出彈劾，職務法庭判決施教文罰一年月俸，約200萬元。施教文上訴被駁回。

施教文是司法官40期結業的司法官，未曾擔任過主任檢察官，但積極查案，戰功彪炳。他2008年間協助偵破饒玉麟集團假發票案，當時虛開發票金額高達823億元；國稅局因本案事後開出的補稅加上罰鍰也高達229億元，讓國庫大進補，這也是我國稅務史上最大規模的虛開發票案件。此外，施教文也曾經參與偵辦2014年間的頂新混油案件，之後又協助偵辦頂新逃漏稅案。不過他因為性騷擾案爆發遭調查後，已經於2023年12月31日主動退休。

判決指出，施教文2022年9月30日間，在彰化地檢署某位女檢察官的辦公室內，以言語批評身材，並以手指對女檢察官腹部比劃，過程戳到胸部，事後施教文還以手機傳送簡訊給女方，「主子！對不起，奴才知道錯了，不知道妳要用何種方式向妳道歉！」並曾藉機對女檢察官按摩肩頸。

施教文又在2022年3月30日下午，趁在辦公室和女檢察事務官開會討論案件時，伸手摸了她的臀部。另於同年7月7日，於中區國稅局會議室會議中，把女檢察事務官的椅子拉到身邊，用雙手緊握她的雙手2次，每次約3至5秒，讓她覺得很不舒服。

2023年7月5日間，施教文趁一名女書記官在鹿港鎮某臨時辦公室繕打筆錄時，多次用手指觸摸手背、將手環過腰部觸摸腰側。

此外，施教文在2020年4月24日上午，開車帶著另名女書記官到員林稽徵所，在車內上下打量女書記官問「妳這樣穿不會冷嗎？」又趁女書記官製作筆記期間，不時觸碰女書記官的手背及手臂，還將手指放在女書記官腰上，更在眾人面前說「她今天是被我叫來虐待的」，讓女書記官覺得受辱。彰化地檢進行調查後，卻稱行政調查卷宗遺失。不過檢察官評鑑委員會與監察院調查時，施教文都自承有因為此事寫道歉書對女書記官道歉。

審理時，施教文否認全部犯行，辯稱是女檢察官說自己太胖，他才開玩笑說「要請總務買條布尺來量腰圍。」，絕無碰觸女檢察官胸部。另外他因椎間盤突出，提卷宗太重時不小心跌倒，才摸到女檢察事務官臀部。而雙手握住女事務官的手，則是為了活絡開會氣氛，徵求女事務官對他言論的贊同。至於女書記官做筆錄時在摸她的手，則是發現她製作內容有錯，在指示她工作。

不過法官不採信施教文的說法，認為4名受受害女子都在彰檢任職，其中3人還受施教文指揮、監督，施教文卻沒有謹言慎行，還騷擾4名女同事，有懲戒必要，經審酌後，判決對他罰俸1年。施教文上訴被駁回。全案定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登表特「超猛經歷曝光」
快訊／國1嚴重車禍！　塞爆回堵10km
共軍殲16「射熱焰彈」咬尾F-16　外媒驚：圍台軍演像黑道耍
行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜
林家血案被列機密　醫質問「為何不公布」：都執政10年了
大S遺產誰可以分？　一次看懂分配、繼承順位
快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打
快訊／東京鐵軌發現「無頭屍」！　嚴重腐爛性別難辨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高金素梅涉詐原民協會補助款　發送中國製快篩試劑來源待查

嘉義梅山農會主任酒駕！開賓士撞機車肇逃　69歲嬤腦出血未脫險

快訊／國1楠梓段嚴重車禍！聯結車撞自小客　車流塞爆回堵10km

醉男拒付車資揮拳遭壓制　反告警傷害「頭皮裂3公分」結局曝光

苗栗大樓下「磁磚雨」！清潔婦遭砸中　手臂疑骨折送醫

台鐵觀音隧道號誌燈電纜被剪走26公尺　害列車延誤3惡賊被逮

記憶卡遺落中台灣燈會1公頃大燈區　祈求七將軍5分鐘就找回！

救護車「鳴笛執勤」自小客高速猛撞　車頭爛毀畫面曝5人送醫

高金素梅涉及「3大案由」曝光！檢調搜索30處、約談18人到案

捲詐團黑吃黑！男慘遭電擊凌虐2小時丟包醫院亡　兩煞判無期定讞

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

高金素梅涉詐原民協會補助款　發送中國製快篩試劑來源待查

嘉義梅山農會主任酒駕！開賓士撞機車肇逃　69歲嬤腦出血未脫險

快訊／國1楠梓段嚴重車禍！聯結車撞自小客　車流塞爆回堵10km

醉男拒付車資揮拳遭壓制　反告警傷害「頭皮裂3公分」結局曝光

苗栗大樓下「磁磚雨」！清潔婦遭砸中　手臂疑骨折送醫

台鐵觀音隧道號誌燈電纜被剪走26公尺　害列車延誤3惡賊被逮

記憶卡遺落中台灣燈會1公頃大燈區　祈求七將軍5分鐘就找回！

救護車「鳴笛執勤」自小客高速猛撞　車頭爛毀畫面曝5人送醫

高金素梅涉及「3大案由」曝光！檢調搜索30處、約談18人到案

捲詐團黑吃黑！男慘遭電擊凌虐2小時丟包醫院亡　兩煞判無期定讞

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格...一狀況惡化恐重新評估

2家旅行社遭廢照、3家申請停業　觀光署公告最新營運狀況

學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

去年雪隧示警「龜速車」23.4萬次　高公局：最重罰6千

免費AI撐不下去了？OpenAI解釋ChatGPT為何開始導入廣告

高金素梅涉詐原民協會補助款　發送中國製快篩試劑來源待查

先進製程需求旺　家登1月營收衝6.34億元、年增逾6成

嘉義梅山農會主任酒駕！開賓士撞機車肇逃　69歲嬤腦出血未脫險

快訊／國1楠梓段嚴重車禍！聯結車撞自小客　車流塞爆回堵10km

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？　實測各家模型結果曝光

【眼神死】爸爸帶娃一整天「臉被當跑道」超無奈XD

社會熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨

快訊／上班注意！　國1今晨「4車追撞」塞爆

主任檢察官曾揚嶺帶隊！搜索高金素梅辦公室

國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死

埔里垃圾車輻射超標遭退運　核安會查出元兇

更多熱門

相關新聞

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

南投地檢署檢察官王元隆，於任內涉嫌性騷擾一名男警員，多次傳有性暗示的訊息，並動手撫摸男警的大腿，男警提告，南投地檢署提起公訴，王元隆遭送懲戒法院職務法庭議處，職務法庭判決免除檢察官職務，轉任檢察事務官。王元隆上訴稱自己「僅止於言語上之失當與賣弄」，但職務法庭不採信，駁回上訴，王元隆確定遭免職轉任。

即／檢察官徐名駒豪奢宴　遭判罰款2個月

即／檢察官徐名駒豪奢宴　遭判罰款2個月

PO染血圖恐嚇京華城案司法官　「迷因」版主判6月

PO染血圖恐嚇京華城案司法官　「迷因」版主判6月

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

桃園女檢吳亞芝懲戒案　判罰俸10月

桃園女檢吳亞芝懲戒案　判罰俸10月

關鍵字：

標籤:性騷擾司法官彰化地檢施教文職務法庭

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面