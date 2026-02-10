彰化139線「死亡彎道」男大生自撞身亡　最後身影曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣139線大彰路又被稱為「死亡彎道」，昨（9）日下午再傳悲劇！一名20歲鄭姓男大生騎車返家，車行經芬園鄉路段時，不明原因失控自撞，連人帶車噴飛草叢，當場失去生命跡象。雖經緊急送醫搶救8小時，仍因傷重於今（10）日凌晨宣告不治。這已是該路段半個多月來第2起死亡車禍，引發地方強烈關注。

▲男大生最後身影曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

根據監視器畫面，鄭男身穿背後印有十字圖案的黑色外套，頭戴安全帽，騎乘白色機車行經139縣道彎道。當時天氣陰沉，光線較暗，畫面中除了鄭男，後方還有一名女騎士，兩車皆保持平穩速度前行，未見明顯超速或危險駕駛行為。究竟為何在車速不快的狀況下突然失控自撞？警方正深入調查中。

▲彰化139縣道男大生自摔傷重不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣消防局昨日下午4點多接獲報案，趕抵現場時發現鄭男已無呼吸心跳，機車則嚴重損毀、倒在遠處草叢。救護人員立即實施急救並送往秀傳醫院。院方表示，鄭男到院時顱內出血、昏迷指數僅3分，雖經漏夜搶救，最終仍因傷勢過重，於今日凌晨零時許宣告不治。警方初步了解，鄭男目前放寒假，事發時疑似正在返家途中。

▲男大生自摔傷重不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這已是139線短期內第二起死亡車禍。上月25日，才有一名20歲紅牌重機騎士在同一路段自撞身亡。當時彰化警方為此實施為期3天的交通大執法，取締36件超速，但仍無法阻止悲劇再次發生。警方除持續調查事故詳細原因，也呼籲用路人行經該路段務必提高警覺、減速慢行，並注意天候與路況變化，避免憾事重演。