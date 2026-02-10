萌翻鐵馬道！下營仁里推吉祥物「好所在」　創新造景美化環境吸睛

▲下營仁里在台糖鐵馬道打造專屬吉祥物「好所在」，以可愛造景美化環境，吸引目光。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南下營區仁里里近年積極推動環境美化，近期里內台糖鐵馬道完成小規模修繕後，成為里民休閒運動、騎乘自行車的熱門去處，為行銷地方特色、凝聚社區認同，里長姜美芬持續用心經營環境意象，並帶領團隊以仁里里轄區輪廓為設計發想，創意推出專屬吉祥物「好所在」，為鐵馬道注入嶄新活力。

仁里吉祥物「好所在」以老少咸宜的可愛元素為出發點，外型結合仁里里轄區輪廓，並融入在地風土物產與里民日常生活中常見的動物元素，包括貓、狗、烏龜、喜鵲、松鼠及大白鵝等六種動物，發展出「發財貓」、「狗來福」、「龜來好」、「鼠來寶」、「囍來鵲」、「抓寶鵝」等六款造型，成為鐵馬道上的亮眼造景。

台糖鐵馬道原本就擁有綠蔭植栽與濃厚懷舊風情，是里民舒展身心、休閒運動的首選空間。如今加入仁里里吉祥物「好所在」造景後，不僅為步道增添色彩與趣味，也以創新活力展現下營地區獨有的風土民情。由於鐵馬道鄰近下營國小，也被期待能成為鄉土教育的延伸教材，讓孩子在日常生活中認識家鄉特色。

下營區長李宗翰表示，在區公所指導下，仁里里長長期用心為民服務，從道路改建、路段安全設施改善、環境清掃整理，到鐵馬步道新設運動器材，皆讓里民生活更加便利，也鼓勵扶老攜幼走出家門運動，聯絡感情、舒展筋骨，明顯提升社區活力。

隨著新的一年即將到來，里長也特別在鐵馬道用心佈置，希望吸引返鄉遊子與民眾前來仁里走走看看，感受社區用心經營的成果，也祝賀家家平安、馬年行大運。