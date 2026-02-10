林宅血案2030才解密？　作家曝法條：總統沒有不能解的國家秘密

▲作家漂浪島嶼曝法條。（圖／翻攝自Facebook／漂浪島嶼）

記者郭運興／台北報導

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」惹議，更引起外界對林宅血案真相的討論，綠委沈伯洋則透露，很多人喊著要解密，「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查」，目前的最後一步，就是一部分檔案上限50年的緊箍咒（1980年至2030年）。對此，作家漂浪島嶼9日表示，國家機密保護法28條規定，「原核定機關或上級機關有核定權責之人，核定後解除機密」，所以，在總統權力之下，沒有不能解的國家秘密，只有不想解。

作家漂浪島嶼表示，林家血案、228事件，每每論及，總是歸咎到被核准封存的國家機密，變成無法了解真相的天障。

漂浪島嶼表示，但是已經二度政權輪替，過去威權統治的的國民黨，黨產都能清理乾淨，沒有甚麼骯髒秘密，還不能見光。

漂浪島嶼指出，特別是國家機密保護法28條規定，「原核定機關或上級機關有核定權責之人，核定後解除機密」。

漂浪島嶼指出，翻成白話就是說，當初核定機密的機構，能夠核定解密，如果不照辦，總統可以解職換人，換到願意承擔解密的長官出現，或是總統府做為上級機關，直接核准解密。所以，在總統權力之下，沒有不能解的國家秘密，只有不想解的國家秘密。

漂浪島嶼表示，國民黨的歷史之惡，成為過去選舉的極大動力，很多選民投票推翻國民黨，就是殷殷期盼輪替的民進黨，掀開黑暗的國家秘密，平反過去的不當冤屈，進行歷史的轉型正義。

漂浪島嶼認為，如果政黨二度輪替，執政合計近20年光陰，政府之內的公務部門，還存有超越總統權力的太上部門，至今還能幫助在野國民黨，保守黑暗的國家秘密，也真是跨世代的民主奇蹟，甚至反諷現任總統的跛腳權力。

漂浪島嶼強調，所以追查歷史懸案，可以指控機密證據已遭破壞，或是坦承時光久遠人們淡忘，但是別再推諉國家機密無法解密，因為轉型正義需要證據真相，民選總統無法下令解密，不是無心，就是無力。

▼總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）