　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林宅血案2030才解密？　作家曝法條：總統沒有不能解的國家秘密

▲作家漂浪島嶼曝法條。（圖／翻攝自Facebook／漂浪島嶼）

▲作家漂浪島嶼曝法條。（圖／翻攝自Facebook／漂浪島嶼）

記者郭運興／台北報導

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」惹議，更引起外界對林宅血案真相的討論，綠委沈伯洋則透露，很多人喊著要解密，「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查」，目前的最後一步，就是一部分檔案上限50年的緊箍咒（1980年至2030年）。對此，作家漂浪島嶼9日表示，國家機密保護法28條規定，「原核定機關或上級機關有核定權責之人，核定後解除機密」，所以，在總統權力之下，沒有不能解的國家秘密，只有不想解。

作家漂浪島嶼表示，林家血案、228事件，每每論及，總是歸咎到被核准封存的國家機密，變成無法了解真相的天障。

漂浪島嶼表示，但是已經二度政權輪替，過去威權統治的的國民黨，黨產都能清理乾淨，沒有甚麼骯髒秘密，還不能見光。

漂浪島嶼指出，特別是國家機密保護法28條規定，「原核定機關或上級機關有核定權責之人，核定後解除機密」。

漂浪島嶼指出，翻成白話就是說，當初核定機密的機構，能夠核定解密，如果不照辦，總統可以解職換人，換到願意承擔解密的長官出現，或是總統府做為上級機關，直接核准解密。所以，在總統權力之下，沒有不能解的國家秘密，只有不想解的國家秘密。

漂浪島嶼表示，國民黨的歷史之惡，成為過去選舉的極大動力，很多選民投票推翻國民黨，就是殷殷期盼輪替的民進黨，掀開黑暗的國家秘密，平反過去的不當冤屈，進行歷史的轉型正義。

漂浪島嶼認為，如果政黨二度輪替，執政合計近20年光陰，政府之內的公務部門，還存有超越總統權力的太上部門，至今還能幫助在野國民黨，保守黑暗的國家秘密，也真是跨世代的民主奇蹟，甚至反諷現任總統的跛腳權力。

漂浪島嶼強調，所以追查歷史懸案，可以指控機密證據已遭破壞，或是坦承時光久遠人們淡忘，但是別再推諉國家機密無法解密，因為轉型正義需要證據真相，民選總統無法下令解密，不是無心，就是無力。

▼總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案
拚奧運棒球！中華隊參賽資格曝
快訊／S媽反駁了！親吐心聲：具俊曄是我兒子
國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死　白車「壓縮成廢鐵」
獨／存款領不出難繳醫藥費　行員冷回「變遺產就可領」
上海商銀系統出包　76家分行、ATM領不出錢
S媽遭爆和具俊曄爭遺產！　小S怒駁造謠：心思非常骯髒
帶隊檢察官是他！搜索高金素梅辦公室　身後緊跟國安站主任

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

周曉芸提初選複查！選決會今邀相關人說明　黃國昌：民調執行有狀況

高金素梅國會辦公室遭搜索　立法院：檢方通知後派員陪同配合

林宅血案2030才解密？　作家曝法條：總統沒有不能解的國家秘密

高金素梅遭搜索羅智強喊「民主寒冬」　陳培瑜：沒犯錯為何急洗地？

檢調搜高金素梅住家、辦公室　黃國昌：司法不應成為打壓異己工具

證實明與輝達簽約　李四川曝選新北動向：侯友宜政績值得我學習

快訊／檢調9:30搜索高金素梅辦公室　傳與助理費案有關

高市早苗率自民黨大勝　陳其邁喊「高市挺高市」：有助台日交流

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

周曉芸提初選複查！選決會今邀相關人說明　黃國昌：民調執行有狀況

高金素梅國會辦公室遭搜索　立法院：檢方通知後派員陪同配合

林宅血案2030才解密？　作家曝法條：總統沒有不能解的國家秘密

高金素梅遭搜索羅智強喊「民主寒冬」　陳培瑜：沒犯錯為何急洗地？

檢調搜高金素梅住家、辦公室　黃國昌：司法不應成為打壓異己工具

證實明與輝達簽約　李四川曝選新北動向：侯友宜政績值得我學習

快訊／檢調9:30搜索高金素梅辦公室　傳與助理費案有關

高市早苗率自民黨大勝　陳其邁喊「高市挺高市」：有助台日交流

徐榛蔚歲末探訪公職退休人瑞　送上慰問金祝「呷百二」

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

印尼餅乾5批「甜味劑不合格」　逾3千斤邊境退運銷毀

航港局持續推廣全國藍色公路　已向行政院提海運備援船舶購建計畫

春節出遊路不卡！高雄祭12天「馬路禁挖令」　力拚交通順暢

警告藍白勿「玩火自焚」！台灣國防預算遭封殺　美對華鷹派議員不安

正要蹲馬桶驚見「鳥泡水裡對看」　她嚇壞：你為什麼在這裡！

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？

aespa寧寧直播突崩潰　喊「我太醜了」秒斷線

政治熱門新聞

快訊／檢調9:30搜索高金素梅辦公室　傳與助理費案有關

陳敏鳳：國民黨內部雜音多　恐有退黨潮

藍營對國防預算態度鬆動？　郭正亮認了：能不買嗎？多數民意明顯

測試洋投無懼中華強打　卻說考驗在餐桌

藍委爆台美協議「汽車零關稅」　農產品大開放

盧指3月底民調太晚　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

鄭麗文唱衰高市早苗大勝　黃敬雅開嗆

為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋

鄭麗文挺陳見賢無球員兼裁判　批徐欣瑩破局才進入初選

韓國瑜稱保障立委問政是天職　內政部：未收到李貞秀辦理喪失中籍證明

負面評價53.5%高過國民黨　鄭麗文：我抗壓性很高

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

高金素梅遭搜索羅智強喊「民主寒冬」　陳培瑜：沒犯錯為何急洗地？

勿欠錢欠過年！退休警消赴政院陳情　吳宗憲：逾6千人請託要告政府

更多熱門

相關新聞

開嗆國安人士　蕭旭岑：若有「鄭習會」將會公開說明

開嗆國安人士　蕭旭岑：若有「鄭習會」將會公開說明

國民黨主席鄭麗文先前受訪時拋出希望促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，更稱預計上半年出訪中國大陸、美國，如今傳出時間點將落在3月14日中國「反國家分裂法」實施紀念日的前後登場，國民黨副主席蕭旭岑今（10日）對此回應，鄭習會目前沒有確切信息，如果有明確一定馬上開記者會說明；他還奉勸相關國安人士或黨政人士，不要每個星期天下午就向媒體放話，而且一放就是好幾篇，但內容卻屢屢錯誤，這樣的作法已經嚴重傷害媒體的專業。

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

陳敏鳳：國民黨內部雜音多　恐有退黨潮

陳敏鳳：國民黨內部雜音多　恐有退黨潮

藍營對國防預算態度鬆動？　郭正亮認了：能不買嗎？多數民意明顯

藍營對國防預算態度鬆動？　郭正亮認了：能不買嗎？多數民意明顯

總統府：賴清德已邀五院院長新春後茶敘　盼化歧見為共識

總統府：賴清德已邀五院院長新春後茶敘　盼化歧見為共識

關鍵字：

漂浪島嶼林宅血案解密國民黨沈伯洋民進黨賴清德

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

鐵軌旁驚見「移動草叢」　警要罰了

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面