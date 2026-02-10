國際旅客來台不如預期　觀光署長：今年900萬人次沒問題

▲交通部今舉辦新春記者會。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

去年出國達1894萬4436人次，來台旅客僅867萬4547人次，觀光逆差達1000萬人次。交通部觀光署長陳玉秀表示，今年國際旅客看起來900萬人次沒問題，1月相較去年有成長11、12%。

國旅品質屢受國人質疑，去年來台旅客僅867萬4547人次，未達原訂1000萬人次目標，出國人次則創新高。根據觀光署統計，今年1月已有72.2萬人次來台，前3名依序為韓國13.1萬人次、日本12萬人次、港澳7.2萬人次。

陳玉秀今出席新春記者會表示，今年國際旅客看起來900萬人次沒問題，國內的接待量能還有要努力的地方，預估930至940萬人次是可以達成的目標，1月相較去年有成長11、12%，2月連假較少，看起來是持平。

陳玉秀指出，台灣觀光過去相對仰賴單一客源，這幾年觀光署在多元引客方面已經有所改變，歐美來的客人很多，菲律賓去年也突飛猛進，越南團體客人也多，孟買、紐西蘭及澳洲近期也有明顯進步，台灣進入結構性改變，需要更多時間準備。

交通部長陳世凱受訪表示，台灣的國際旅客連3年成長，前年成長100多萬人次，去年成長幾十萬人次，這3年穩定快速成長，國旅每年住房率一直提升，去年更達2.2億人次，超過過往幾年。無論是國旅還是國際旅客都穩定上升，產業也努力調整體質，讓旅客享受更好品質，創造旅遊業更高產值，這是持續努力方向。

他致詞也說，去年來台的美國、菲律賓客人變多了，台灣魅力正在全球發酵，也持續用科技讓國際旅客感受到有感的交通服務。今年將啟用微笑南灣計畫、啟動觀光研訓院，希望2030年達到觀光兆元產值。

觀光署原訂4月推出平日旅遊補助，針對總預算未通過，可能導致補助延期，陳世凱表示，國旅補助是相當多國人期待的，也希望吸引更多國際旅客來台旅遊，呼籲立法院儘速通過預算。

陳玉秀則說，目前還有一個月時間，現在就是把遊戲規則都訂好，縮短準備期，這件事情對整個產業、地方發展都有幫助，希望立法院最晚在3月把預算審完，即便延後仍希望國旅補助在4月至6月執行完成，整體效益較好。