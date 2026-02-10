　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國際旅客來台不如預期　觀光署長：今年900萬人次沒問題

▲▼交通部新春記者會。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部今舉辦新春記者會。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

去年出國達1894萬4436人次，來台旅客僅867萬4547人次，觀光逆差達1000萬人次。交通部觀光署長陳玉秀表示，今年國際旅客看起來900萬人次沒問題，1月相較去年有成長11、12%。

國旅品質屢受國人質疑，去年來台旅客僅867萬4547人次，未達原訂1000萬人次目標，出國人次則創新高。根據觀光署統計，今年1月已有72.2萬人次來台，前3名依序為韓國13.1萬人次、日本12萬人次、港澳7.2萬人次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳玉秀今出席新春記者會表示，今年國際旅客看起來900萬人次沒問題，國內的接待量能還有要努力的地方，預估930至940萬人次是可以達成的目標，1月相較去年有成長11、12%，2月連假較少，看起來是持平。

陳玉秀指出，台灣觀光過去相對仰賴單一客源，這幾年觀光署在多元引客方面已經有所改變，歐美來的客人很多，菲律賓去年也突飛猛進，越南團體客人也多，孟買、紐西蘭及澳洲近期也有明顯進步，台灣進入結構性改變，需要更多時間準備。

交通部長陳世凱受訪表示，台灣的國際旅客連3年成長，前年成長100多萬人次，去年成長幾十萬人次，這3年穩定快速成長，國旅每年住房率一直提升，去年更達2.2億人次，超過過往幾年。無論是國旅還是國際旅客都穩定上升，產業也努力調整體質，讓旅客享受更好品質，創造旅遊業更高產值，這是持續努力方向。

他致詞也說，去年來台的美國、菲律賓客人變多了，台灣魅力正在全球發酵，也持續用科技讓國際旅客感受到有感的交通服務。今年將啟用微笑南灣計畫、啟動觀光研訓院，希望2030年達到觀光兆元產值。

觀光署原訂4月推出平日旅遊補助，針對總預算未通過，可能導致補助延期，陳世凱表示，國旅補助是相當多國人期待的，也希望吸引更多國際旅客來台旅遊，呼籲立法院儘速通過預算。

陳玉秀則說，目前還有一個月時間，現在就是把遊戲規則都訂好，縮短準備期，這件事情對整個產業、地方發展都有幫助，希望立法院最晚在3月把預算審完，即便延後仍希望國旅補助在4月至6月執行完成，整體效益較好。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登表特「超猛經歷曝光」
快訊／國1嚴重車禍！　塞爆回堵10km
共軍殲16「射熱焰彈」咬尾F-16　外媒驚：圍台軍演像黑道耍
行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜
林家血案被列機密　醫質問「為何不公布」：都執政10年了
大S遺產誰可以分？　一次看懂分配、繼承順位
快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打
快訊／東京鐵軌發現「無頭屍」！　嚴重腐爛性別難辨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2家旅行社遭廢照、3家申請停業　觀光署公告最新營運狀況

學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

去年雪隧示警「龜速車」23.4萬次　高公局：最重罰6千

00後新人「事沒做完」仍準時下班！主管收爛攤子怒：還要求加班費

高鐵春節訂位近8成　交通部啟動「運具聯防」：可搭台鐵、客運

高金素梅被搜索！作家分析：碰「國安、廉政紅線」沒免死金牌

台鐵砸77.99億推「宜花東鐵路」安全提升　拚120年前完工

林家血案被列機密　醫質問「為何不公布」：都執政10年了

除夕起北東連4天降溫有雨　初四轉乾迎暖陽

地方TPASS恐停擺　陳世凱：預算沒過無法幫太多

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

2家旅行社遭廢照、3家申請停業　觀光署公告最新營運狀況

學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

去年雪隧示警「龜速車」23.4萬次　高公局：最重罰6千

00後新人「事沒做完」仍準時下班！主管收爛攤子怒：還要求加班費

高鐵春節訂位近8成　交通部啟動「運具聯防」：可搭台鐵、客運

高金素梅被搜索！作家分析：碰「國安、廉政紅線」沒免死金牌

台鐵砸77.99億推「宜花東鐵路」安全提升　拚120年前完工

林家血案被列機密　醫質問「為何不公布」：都執政10年了

除夕起北東連4天降溫有雨　初四轉乾迎暖陽

地方TPASS恐停擺　陳世凱：預算沒過無法幫太多

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格...一狀況惡化恐重新評估

2家旅行社遭廢照、3家申請停業　觀光署公告最新營運狀況

學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

去年雪隧示警「龜速車」23.4萬次　高公局：最重罰6千

免費AI撐不下去了？OpenAI解釋ChatGPT為何開始導入廣告

高金素梅涉詐原民協會補助款　發送中國製快篩試劑來源待查

先進製程需求旺　家登1月營收衝6.34億元、年增逾6成

嘉義梅山農會主任酒駕！開賓士撞機車肇逃　69歲嬤腦出血未脫險

快訊／國1楠梓段嚴重車禍！聯結車撞自小客　車流塞爆回堵10km

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？　實測各家模型結果曝光

【87％像吧】貓貓戴頭巾跟娃娃親子裝！表情超無奈：尊重呢？

生活熱門新聞

又要變天！　強冷空氣準備南下

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

鐵軌旁驚見「移動草叢」　警要罰了

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

饒舌歌手自爆妻外遇　親拍片否認家暴

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

過年天氣看這！2波冷空氣快速變天

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

花蓮32年包心粉圓熄燈！老闆娘親揭原因

小孩過年紅包通膨？她見價格傻眼：包600會被笑

威力彩飆13.5億　3招提升偏財運

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

快訊／今晨7.5℃！　明鋒面掃台轉雨

更多熱門

相關新聞

盛治仁：別讓「體感通膨、錯誤歸因」扼殺國旅

盛治仁：別讓「體感通膨、錯誤歸因」扼殺國旅

台人對於「國旅」罵聲連連，對此，雲品國際董事長盛治仁跳出來反駁，直指問題常被「體感通膨」與「錯誤歸因」帶偏。他透露，近期看到媒體整理春節房價，還把「兩人套房」簡化成「兩人房」，不同飯店房型、坪數、配備都不一樣卻硬放同一張表比價，導致民眾誤以為五星級起跳都離譜天價，進而把怒氣擴散成「整個產業都暴利」的結論，讓台灣觀光陷入惡性循環。

峇里島變垃圾島　總統氣炸：丟臉丟到國外

峇里島變垃圾島　總統氣炸：丟臉丟到國外

春節國旅平均訂房率43.03%　嘉義市近6成最高

春節國旅平均訂房率43.03%　嘉義市近6成最高

中港客銳減衝擊春節　日本觀光需警惕需求雪崩

中港客銳減衝擊春節　日本觀光需警惕需求雪崩

飯店公告雙人房限睡一張床！動另一張要加錢

飯店公告雙人房限睡一張床！動另一張要加錢

關鍵字：

國旅觀光國際旅客

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面