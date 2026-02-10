獨／超香臨檢畫面曝！舞小姐短裙美腿列隊　高雄警察局長出奇招

▲高雄市警察局長趙瑞華（左一）突襲新興分局臨檢勤務 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市9日晚間舉辦加強重要節日安全維護工作，這也是高雄市警察局長趙瑞華接任之後，第一次的擴大臨檢勤務，高雄副市長林欽榮也出席勤前教育，不過趙瑞華在結束苓雅分局的勤前教育之後，立即「突擊」新興分局的勤務，直奔大世界舞廳，不按牌理出牌的個性，似乎也在提醒各分局長「螺絲要鎖緊」了。

9日晚間11點，高雄市警察局長的座車快速抵達大世界舞廳，新興分局長陳柏彰正在舞廳門口整隊，突然就看到趙瑞華出現在後方，當場嚇了一跳，立即靠過去，不過趙瑞華沒有多說什麼，單純只說了「勤務繼續」。因此大批警力就進到舞廳當中，一樓的舞池秒變「超香」的臨檢區，派出所長要求關掉音樂，而公關小姐一個一個列隊站好，短裙、美腿充斥整個舞池。

其他酒客則是坐在舞池旁邊的沙發區，配合臨檢過程，也目擊了整個情況。趙瑞華也不知道待了多久，也沒有通知在場任何人，大概超過十幾分鐘之後，悄無聲息的離開，連分局長陳柏彰也不清楚，根據了解，趙瑞華過往是「督察」體系出身，所以經常採取「無預警突襲」，連幕僚都不清局長動向，通常都是上了車後，在車上才會通知司機要前往的目的地。

而趙瑞華在苓雅分局的擴檢勤前教育結束之後，面對媒體詢問這次加強重要節日安全維護工作的事項，他強調會依照陳其邁市長的「緊緊緊」腳步，秉持「有案必破、有案速破」，就像是林園分局日前的尾牙暴力衝突又擄人，在5個小時內破案以及9日發生在左營高鐵的友人搶奪240萬現金跟劫車，也是在2小時之內抓人，同時他也提到仁武轄區也破獲21人的百萬地下賭場，通令分局長不管在什麼情況下，務必充分掌握轄區狀況，第一時間回報，維護高雄治安，尤其是春節期間，高雄市有不少大型活動，一定要讓市民放心、遊客玩得開心。

