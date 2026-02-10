治安零死角！東港警春安首日深夜強勢出擊　封閉式臨檢

▲東港警方春節首日執行掃蕩勤務。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春節將屆，治安不容鬆懈！東港警分局自2月9日起啟動為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，首日即深夜出擊，在新園鄉要道實施封閉式臨檢，並同步掃蕩電子遊藝場、KTV等治安熱點，結合跨域整合警力與民力，全力築起春節安全防線，守護民眾平安過好年。

春安首日東港警即展現優勢警力，採「雙軌並行」戰術，除於新園鄉交通要道興安路段實施高強度的「封閉式臨檢」，將該路段織成天羅地網，針對往來車輛進行嚴密盤查，築起道路安全防線外，更突襲轄內電子遊藝場及KTV等治安熱點，展現強大執法力度，讓不法份子無所遁形。

這次行動不僅是單純的警力展示，更展現了警務革新的思維。警方強調，今年的治安維護策略主打「跨域整合」與「異業結盟」，除了結合義警、民防等協勤民力，並與轄內娛樂場所、旅宿業者建立通報機制，形成一道密不透風的社會安全網。

分局長高志正表示，春節期間執法絕不打烊，透過高頻率的掃蕩勤務，就是要落實「屏安護民」的誓言。警方也呼籲民眾，若發現可疑人事物請立即通報，警民攜手合作，共同守護家園平安，讓鄉親都能在平安喜樂中迎接新的一年。