年輕同事「上班不聊天」只做份內工作　他嘆冷漠！網卻力挺：正常

跟同事零互動！一名網友指出，公司有位24歲的年輕同事，待了3年，但始終很冷漠，平時幾乎不和其他人聊天，只專心完成分內工作。原PO透露，這名同事剛入職時也曾主動幫忙，時間久了，發現其他人都不幫忙，因此態度轉為冷淡，漸漸成為「空氣人」，她不禁疑惑「不知是他排擠別人，還是別人排擠他。」

一名女網友在Dcard分享職場觀察，公司裡有一名年僅24歲的同事，主要從事底薪性質的工作，任職已滿三年，卻始終與同事保持距離，互動相當冷淡，「公司都中年婦女，感覺他完全不想靠近」，上班時只專心完成工作，幾乎不聊天。

原PO回憶，年輕同事剛到職時，其實相當願意幫忙，對同事請求幾乎來者不拒；但隨著時間拉長，他似乎察覺自己付出較多、卻很少獲得回應或協助，態度開始轉為保守，對額外的事情不再那麼熱心。

原PO透露，期間曾有年長同事直接對他說出「沒人想理你」這類話語。之後，年輕同事幾乎完全退出同事間的互動，上班時只回應領班交代事項，對其他人幾乎不理會，「不知是他排擠別人，還是別人排擠他。」

貼文曝光，不少人反而替年輕同事抱不平，「阿桑沒事跑去說『沒人想理你』是宣戰吧」、「工作是互相的，大家都是領錢辦事，何必去討好別人」、「一開始他願意幫忙說明他人還不錯，後來不幫了只是發現你們不值得」、「在那裡真是委屈他了」、「為什麼要理妳？妳是誰？他來工作是為了錢，又不是為了妳」、「他才是正常人，同事是要多熟啦？通常太熟都被凹」。