警告藍白勿「玩火自焚」！台灣國防預算遭封殺　美對華鷹派議員不安

▲▼賴清德,海馬斯,58砲指部,火箭。（圖／記者許權毅攝）

▲海馬斯多管火箭系統。（圖／記者許權毅攝）

記者羅翊宬／綜合報導

中華民國總統賴清德力推規模400億美元（約新台幣1.25兆元）的特別國防預算案，盼強化台灣防衛能力，卻在立法院慘遭中國國民黨與台灣民眾黨聯手封殺多達10次，引發美國國會內部高度關切。多名支持對中國採取強硬立場的美國參議員警告，台灣在野黨此舉形同在國防議題上「玩火」，恐向北京釋出錯誤訊號。

根據美媒《國會山莊報》（The Hill），賴清德上任後承諾提升台灣防衛能量，規畫透過8年期特別預算，向美國採購包括榴彈砲、標槍反戰車飛彈（Javelin）、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）等8項武器系統，相關項目已納入美國去年12月通過、總額約110億美元的對台軍售案。

不過，由於民進黨在立法院未能取得多數席次，該項特別預算案屢遭國民黨、民眾黨等在野陣營杯葛，陷入政治僵局。

我國政府強調，若國防預算長期卡關，將延誤軍備更新進度，並可能削弱盟友對台灣自我防衛決心的信心。這樣的發展，也引起美國國會重量級議員不安。

▲▼美國民主黨籍參議員達克沃斯6月旋風抵台，獲總統蔡英文接見。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民主黨籍參議員達克沃斯曾於2021年6月旋風抵台，獲時任總統蔡英文接見。（圖／達志影像／美聯社）

美國參議院軍事委員會成員、民主黨籍的達克沃斯（Tammy Duckworth）指出，台灣面臨來自中國的持續軍事壓力，「確保台灣擁有足夠資源自我防衛，至關重要」，並直言希望台灣政治人物「不要做出這種大幅削減的決定」。

共和黨籍參議員、同為軍事委員會成員的蘇利文（Dan Sullivan）則在社群平台X批評，台灣立法院休會前未能通過防衛所需的關鍵預算，然而國民黨高層卻赴北京與中共互動。她警告台灣在野黨，「為了向中共低頭而削弱台灣防衛，這種行徑就是在『玩火』。」

美國參議院軍事委員會主席威克（Roger Wicker）也公開表達失望，認為原始預算案本可為迫切需要的武器系統提供資金，他呼籲台灣立法院在中國威脅升高之際重新審視立場。

▲▼中國在內蒙古的沙漠，打造一座街道與建築激似博愛特區的街區。（圖／翻攝自YouTube）

▲中國在內蒙古的沙漠，打造一座街道與建築激似博愛特區的街區。（圖／翻攝自YouTube）

除了軍事委員會，美國參議院外交委員會主席瑞胥（Jim Risch）與民主黨首席議員沙欣（Jeanne Shaheen）也發表聯合聲明，點名中國去年12月在台灣周邊的軍演，明確提醒「北京對台意圖」，因此她呼籲台灣朝野政黨應跨黨派合作，儘速為關鍵國防改革與社會韌性建設提供資金，而非追求與中國共產黨的合影機會。

《國會山莊報》指出，在美國「一個中國」政策架構下，儘管華府雖未正式承認台灣，但歷任總統對台安全的表態，仍被北京高度關注。川普政府官員近日重申，白宮「強力支持」台灣透過改革與增加國防支出，提升防衛與嚇阻能力，並對賴清德宣布2026年國防支出提高至GDP逾3%、2030年達5%表示歡迎。

面對外界質疑，國民黨回應表示，支持提升台灣防衛能力，但強調國會監督與財政紀律同樣重要，並指出多年度國防預算必須搭配「清楚的規畫、明確的資源配置與有效監督」，以避免浪費與效率不彰。

對女檢座戳胸淫喊「奴才知錯」　重案名檢極噁嘴臉全曝光

分享給朋友：

