飛機即將起飛　警察衝上機艙當眾逮捕「戀童癖機師」畫面曝

飛機即將起飛　警察衝上機艙當眾逮捕「戀童癖機師」畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲機師在乘客面前被逮捕。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名飛行員在飛機即將起飛前，因為被警方指控犯下多起性剝削未成年者罪行，在所有震驚乘客的面前被上銬帶走，逮捕畫面在網路上流傳。

起飛前抓人　60歲機師被警方上銬

在南美航空公司(LATAM Airlines)擔任機師的60歲男子洛佩茲(Sérgio Antônio Lopes)，因為涉嫌性虐待未成年者和傳播兒童圖片，9日在聖保羅市孔戈尼亞斯國際機場(Congonhas Airport)被捕。

從網路流傳畫面中可看到，當時航班正要起飛，警方在所有乘客面前將洛佩茲上銬帶走。警方在記者會中表示，洛佩茲涉嫌使用偽造文件，將未成年者帶到汽車旅館中施行虐待，並懷疑他是虐待兒童和販賣兒童色情製品的犯罪集團份子。

警方表示，與洛佩茲有關的犯罪集團已經運作了至少8年。除了洛佩茲，另一名55歲女子也被逮捕，她被控誘騙並唆使3名孫女向飛行員提供性服務，受害者年齡分別是10歲、12歲與14歲，還有一名母親也因為擁有和分享兒童性剝削內容被捕。

ETtoday新聞網提醒您：尊重身體自主權，發現兒少性剝削，請撥打110、113。

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

關鍵字：

巴西飛行員性剝削兒童保護警方逮捕Sérgio Antônio Lopes

