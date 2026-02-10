過年快到！台人時間觀念一致改口「1說法」　全場爆笑：中肯

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

過年9天連假倒數，一名網友表示，每到農曆春節，台灣人的時間觀念就會全面崩壞，平常記得清清楚楚的星期幾、日期，在過年期間幾乎全部失效，取而代之的是「年假前一天」、「媽媽叫你打掃房間、要過年了」，接下來是一連串的「不知道今天星期幾」，貼文讓其他人笑翻，紛紛直呼超有共鳴。

該名網友在Threads發文，詳細列出過年前後台灣人常見的「時間軸」，像是2月12日還會認真標註「星期四」，隔天卻直接變成「年假前一天」，接著是「媽媽叫你打掃房間要過年了」、「小年夜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從「幾號」變「初幾」爆共鳴

再往後就只剩下「除夕」、「初一」、「初二」、「初三」、「阿北初四了」，而且每一天後面幾乎都要補一句「不知道今天星期幾」。直到初六才突然清醒，「喔靠，原來今天星期日，明天要開工了？？？」最後還補了一句，「2/23，星期一，228連假前四天。」

不少人看了忍不住大笑，「欣慰，以為只有我放到不知道星期幾」、「2月過得好凌亂」、「對啊，為什麼每次一過年就會搞不清楚星期幾」、「你不要這麼中肯啦！」還有人笑呼，過年約朋友時根本不用問日期，「約朋友：『初幾見面』Ｏ、『幾號見面』Ｘ」、「沒錯，過年就會自動換成農曆算法。」

也有網友表示，「服務業…沒這個困擾」，「媽媽腦中的日曆：2/14大掃除、丟回收、2/15拜天公、2/16除夕拜公媽、接下來還是拜拜+N」、「最可怕的是連假中間有一天會突然清醒，以為快上班了，結果只是初三，然後繼續躺回去假裝沒醒過。」