愛在下營！惠安慈心會歲末圍爐送暖　消防宣導「平安大禮包」護安全

▲惠安慈心會舉辦弱勢家庭歲末圍爐饗宴，下營消防隊到場宣導防災，送暖也送安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近日氣溫驟降，為關懷弱勢家庭並提升居家安全意識，惠安慈心會於9日辦理「2026弱勢家庭歲末圍爐饗宴」，邀請多戶弱勢家庭齊聚一堂共享年節溫暖，下營消防隊也把握機會，將專業防災知能轉化為貼近生活的「平安大禮包」，到場進行CPR心肺復甦術、住宅用火災警報器及預防電器火災等防災防震宣導，讓送暖行動更添一層安全守護。

活動現場除準備豐盛的圍爐佳餚外，也結合寓教於樂的消防安全宣導，透過實際示範與互動方式，向民眾推廣CPR急救技巧、住宅用火災警報器（住警器）安裝的重要性，以及「預防電器火災5不一沒有」的防災觀念，期盼在傳遞關懷的同時，也讓安全知識真正走進家庭。

消防局局長楊宗林表示，秉持市長黃偉哲「安全大台南」的施政理念，守護市民生命與財產安全是消防單位最重要的責任。火災往往發生在最沒有防備的時刻，家中裝設住宅用火災警報器，能在第一時間發出警示，為住戶爭取寶貴逃生時間，是守護家庭安全不可或缺的重要設備。

第二大隊大隊長王騰毅也指出，居家火災多與用電習慣不當有關，消防單位持續宣導「預防電器火災5不一沒有」原則，包括電線不老舊、不超載、不綑綁、不潮濕，以及不放置可燃物，提醒民眾養成正確用電習慣，降低火災發生風險。

此外，近期寒流來襲，民眾使用燃氣熱水器時務必注意通風，避免一氧化碳中毒意外。消防單位期望透過此次結合圍爐的宣導活動，讓弱勢家庭在感受社會溫暖的同時，也能將防災與急救知識帶回家中，為新的一年打造更安全、更有保障的生活環境。