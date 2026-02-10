　
23歲女嫌托兒所工作量太重　「餵2歲以下童瀉藥」害生病回家

23歲女嫌托兒所工作量太重　「餵2歲以下童瀉藥」害生病回家。（圖／翻攝自City of St. Charles, IL Police Department）

▲女子餵幼童瀉藥被捕。（圖／翻攝自City of St. Charles, IL Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾州一名托兒所工作人員為了減輕工作量，竟然對多名年齡2歲以下的孩童餵食瀉藥，把這些生病的孩子們送回家。多名父母們因為孩子長期原因不明的腹瀉感到憂心，沒想到報案後發現是被下藥。

受害童長期腹痛　女師騙孩童吃瀉藥

在聖查爾斯市(St. Charles)當地托兒所工作的23歲女子胡亞雷斯(Yizel J. Juarez)，被控將咀嚼型瀉藥假裝是糖果，哄騙多名孩童吃下肚，這樣她就可以以孩童身體不適為由，將他們送回家中接受醫療照顧。

一名受害孩童的母親表示，她的孩子長期出現腸胃問題，卻一直找不到原因，「我們原本以為可能是病毒感染，但檢測結果是陰性」，雖然他們不斷帶孩子去看病希望能找出原因，但醫生也束手無策，且孩子現在還得承受停藥後產生便秘等副作用。

至少3名受害者　女老師遭起訴

警方3日在接獲多名家長舉報孩童被餵食瀉藥後，隨後調查證實胡亞雷斯曾給3名孩童餵食咀嚼型瀉藥，且3名孩童年齡都是2歲以下。目前胡亞雷斯被控企圖嚴重傷害和危害兒童生命或健康等罪，她向警方自首後已被釋放，之後將會出庭應訊。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕兒虐，請撥打110、113。

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

關鍵字：

托兒所瀉藥幼童美國腹瀉Yizel J. Juarez伊利諾州北美要聞

