　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

▲▼日本自民黨在高市早苗率領下，在眾議院拿下316席。（圖／路透）

▲日本自民黨在高市早苗率領下，在眾議院拿下316席。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

日本首相高市早苗推動眾議院改選，執政聯盟以碾壓性的優勢獲得勝利，象徵高市早苗的執政團隊地位更加穩固。然而，在中日關係緊張之際，大陸頻頻透過官方論述和學者投書，「軍國主義復辟」、「右翼擴張」等用詞充滿輿論，聲討聲浪四起，成為高市團隊後續執政時，在地緣政治上的一道問題。

《解放軍報》報導，分析人士認為，憑借此次選舉優勢，高市政府將著力推動包括大幅提升防衛力的2026年度預算案等議程，日本安保政策調整與「重新武裝」進程可能進一步加速，相關動向已引發周邊國家及國際社會高度警惕。

報導稱，不久前，高市曾揚言將自衛隊寫入憲法，在此次眾議院選舉獲勝後，高市重申修憲是自民黨的基本方針。從此次選情看，高市在國內的執政基礎得以鞏固，其激進的政治主張有望更直接地轉化為執政黨的政策，「未來，高市政府的法案即使在參議院遭否決，也能在眾議院重新表決通過，執政聯盟將掌握立法進程的主導權。外界擔憂，日本修改和平憲法的步伐可能因此加快。」

報導提到，高市擔任日本首相以來，不斷推動提高日本防衛預算，在強軍擴武的道路上越走越遠。不僅在2025年提前實現原計劃2027年防衛預算達到GDP2%的目標，還將2026財年防衛預算提升至9.04兆日元，「高市政府大幅增加防衛預算，發展對敵基地攻擊能力，放寬武器出口限制，旨在推進日本軍事現代化並提升在地區安全事務中的影響力。」

報導指出，高市表示將推動對「無核三原則」及「安保三文件」的修訂討論。其中，「無核三原則」長期以來被視為日本政府關於核武器的基本政策。但高市聲稱，若嚴格堅守「不運進核武器」原則，或妨礙美國核動力艦艇停靠日本港口，從而影響日美同盟的威懾力，若此舉得以實現，將被視作日本安保政策的重大轉變，可能對地區戰略穩定產生嚴重負面影響。

報導強調，二戰期間，日本軍國主義給地區和世界帶來深重災難，如今，日本政府大幅提升防衛預算，企圖修改「無核三原則」並放寬武器出口限制，讓日本再度淪為攪動地區局勢、威脅周邊安全的不穩定因素。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案
拚奧運棒球！中華隊參賽資格曝
快訊／S媽反駁了！親吐心聲：具俊曄是我兒子
國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死　白車「壓縮成廢鐵」
獨／存款領不出難繳醫藥費　行員冷回「變遺產就可領」
上海商銀系統出包　76家分行、ATM領不出錢
S媽遭爆和具俊曄爭遺產！　小S怒駁造謠：心思非常骯髒
帶隊檢察官是他！搜索高金素梅辦公室　身後緊跟國安站主任

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

陸重磅打虎＋1　前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

黎智英宣判後　陸發白皮書：嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

習近平2026年首次地方考察　待北京重點著眼AI和機器人

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊　她辯：單次放100ml可排邪氣

解放軍報發文「強軍先強政治」　埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

720億年誤差不超過1秒　陸研發出低溫鈣離子光鐘

武漢交付首批50輛氫能源卡車　較燃油重卡節省30％成本

泡泡瑪特尾牙登場！　王寧秀詠春拳還抽多個「未公開限量大公仔」

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

陸重磅打虎＋1　前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

黎智英宣判後　陸發白皮書：嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

習近平2026年首次地方考察　待北京重點著眼AI和機器人

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊　她辯：單次放100ml可排邪氣

解放軍報發文「強軍先強政治」　埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

720億年誤差不超過1秒　陸研發出低溫鈣離子光鐘

武漢交付首批50輛氫能源卡車　較燃油重卡節省30％成本

泡泡瑪特尾牙登場！　王寧秀詠春拳還抽多個「未公開限量大公仔」

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

印尼餅乾5批「甜味劑不合格」　逾3千斤邊境退運銷毀

航港局持續推廣全國藍色公路　已向行政院提海運備援船舶購建計畫

春節出遊路不卡！高雄祭12天「馬路禁挖令」　力拚交通順暢

警告藍白勿「玩火自焚」！台灣國防預算遭封殺　美對華鷹派議員不安

正要蹲馬桶驚見「鳥泡水裡對看」　她嚇壞：你為什麼在這裡！

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？

壞痞兔超級盃表演惹怒川　戴AP熱騰騰新錶襯天王身價

aespa寧寧直播突崩潰　喊「我太醜了」秒斷線

大陸熱門新聞

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評

成龍將與美傳奇歌手上春晚演唱

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」 接一單10元人民幣...預約已排到初五

解放軍報發文「強軍先強政治」 埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

高市早苗歷史性大勝　陸外交部再要求撤回「涉台錯誤言論」

習近平2026年首次地方考察 待北京重點著眼AI和機器人

720億年誤差不超過1秒　陸研發出低溫鈣離子光鐘

武漢交付首批50輛氫能源卡車 較燃油重卡節省30％成本

泡泡瑪特尾牙！王寧豪抽未公開限量大公仔

向母懺悔貪污　陸國企美女董座成「階下囚」

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

中媒：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

更多熱門

相關新聞

311地震停機14年　日本重啟全球最大核電廠

311地震停機14年　日本重啟全球最大核電廠

日本能源政策迎來重大轉折！東京電力公司9日正式宣布，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組已於下午2時重啟核反應爐。這座擁有全球最大發電容量的核電廠，自2011年311大地震後便陷入長期停擺，時隔超過14年，終於在今日重新投入運作。

擺脫派系政治的高市旋風　帶領日本邁向正常國家的關鍵轉折

擺脫派系政治的高市旋風　帶領日本邁向正常國家的關鍵轉折

高市早苗：對與中國對話持開放態度

高市早苗：對與中國對話持開放態度

高市奇襲勝　小池百合子：像看孫子兵法

高市奇襲勝　小池百合子：像看孫子兵法

民眾黨提效法日本重選？　綠委：憲政體制都搞不清、政治操作近乎鬧劇

民眾黨提效法日本重選？　綠委：憲政體制都搞不清、政治操作近乎鬧劇

關鍵字：

高市早苗自民黨軍國主義修憲中日關係右翼

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

鐵軌旁驚見「移動草叢」　警要罰了

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面