陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

記者魏有德／綜合報導

日本首相高市早苗推動眾議院改選，執政聯盟以碾壓性的優勢獲得勝利，象徵高市早苗的執政團隊地位更加穩固。然而，在中日關係緊張之際，大陸頻頻透過官方論述和學者投書，「軍國主義復辟」、「右翼擴張」等用詞充滿輿論，聲討聲浪四起，成為高市團隊後續執政時，在地緣政治上的一道問題。

《解放軍報》報導，分析人士認為，憑借此次選舉優勢，高市政府將著力推動包括大幅提升防衛力的2026年度預算案等議程，日本安保政策調整與「重新武裝」進程可能進一步加速，相關動向已引發周邊國家及國際社會高度警惕。

報導稱，不久前，高市曾揚言將自衛隊寫入憲法，在此次眾議院選舉獲勝後，高市重申修憲是自民黨的基本方針。從此次選情看，高市在國內的執政基礎得以鞏固，其激進的政治主張有望更直接地轉化為執政黨的政策，「未來，高市政府的法案即使在參議院遭否決，也能在眾議院重新表決通過，執政聯盟將掌握立法進程的主導權。外界擔憂，日本修改和平憲法的步伐可能因此加快。」

報導提到，高市擔任日本首相以來，不斷推動提高日本防衛預算，在強軍擴武的道路上越走越遠。不僅在2025年提前實現原計劃2027年防衛預算達到GDP2%的目標，還將2026財年防衛預算提升至9.04兆日元，「高市政府大幅增加防衛預算，發展對敵基地攻擊能力，放寬武器出口限制，旨在推進日本軍事現代化並提升在地區安全事務中的影響力。」

報導指出，高市表示將推動對「無核三原則」及「安保三文件」的修訂討論。其中，「無核三原則」長期以來被視為日本政府關於核武器的基本政策。但高市聲稱，若嚴格堅守「不運進核武器」原則，或妨礙美國核動力艦艇停靠日本港口，從而影響日美同盟的威懾力，若此舉得以實現，將被視作日本安保政策的重大轉變，可能對地區戰略穩定產生嚴重負面影響。

報導強調，二戰期間，日本軍國主義給地區和世界帶來深重災難，如今，日本政府大幅提升防衛預算，企圖修改「無核三原則」並放寬武器出口限制，讓日本再度淪為攪動地區局勢、威脅周邊安全的不穩定因素。