地方 地方焦點

白天好逛、夜晚好拍！台南藍晒圖「燈籠裡的祝福」　祈福牆＋市集熱鬧迎年

▲藍晒圖新春漫步祭以「燈籠裡的祝福」為主題，打造串連式燈籠裝置，成為春節走春熱門景點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節走春，不只是逛市集拍照，更是一場走進祝福與年味的漫步體驗，由台南市文化局主辦、藍晒圖文創園區管委會承辦的年度春節重點活動「藍晒圖新春漫步祭－燈籠裡的祝福」，將於2026年農曆初二至初六熱鬧登場，透過大型燈籠藝術裝置、互動祈福牆、新春表演與特色市集，邀請民眾從白天走到夜晚，在燈籠光影中迎接嶄新一年。

今年藍晒圖以「燈籠裡的祝福」為主題，沿著園區主要動線打造串連式燈籠裝置，白天色彩鮮明、夜晚燈影流轉，讓整座園區在春節期間洋溢濃厚年節氛圍，也成為不少民眾拍照打卡、闔家走春的熱門景點。

園區內更特別規劃五顆超大型主題燈籠裝置，分布於不同區域，結合拍照打卡與互動任務，引導民眾一步步走遍園區。活動期間（農曆初二至初六），只要與五顆大型燈籠合照並上傳至指定粉專留言，即可免費兌換由趣活文創、臻品布件、銀製所提供的限量小禮物（每日數量有限，送完為止）。

不只如此，園區也將於活動結束後，從完成指定任務的名單中抽出多項豐富大獎，首獎包含台南晶英酒店住宿券、禧榕軒大飯店自助餐券，以及園區內人氣美食品牌 barrich、wooAMoA 等台南指標披薩店的免費兌換券，讓祝福不只留在燈籠裡，更實實在在帶回生活中。

活動中最具溫度的亮點，則是園區設置的**「新春祈福牆」**。民眾可現場寫下新年願望、祝福或想說的話，親手貼上祈福卡，讓每一張心願成為園區風景的一部分，也讓藍晒圖在春節期間成為承載故事與情感的共享空間。

此外，活動期間園區舞台也將安排多場新春主題表演與民眾互動活動，並集結台南在地文創品牌、風格選物與特色餐飲的春節市集，讓走春不只是「走一圈」，而是一場能吃、能玩、能看、能參與的完整年節體驗。

藍晒圖文創園區主委侯勝敦表示，希望透過「新春漫步祭」，讓春節不再只是短暫停留，而是能慢慢走、慢慢看、慢慢留下祝福的年節記憶；今年春節，無論是闔家同行、朋友相約，或情侶漫步，藍晒圖都是最適合走春的去處之一。

相關新聞

台南北區勝安社區活動中心啟用落實在地安老、打造幸福長照據點

台南北區勝安社區活動中心啟用落實在地安老、打造幸福長照據點

台南市北區勝安社區活動中心9日正式落成啟用，市長黃偉哲親自主持啟用典禮，與各界貴賓及在地里民一同見證北區重要公共建設的新里程碑，活動由勝安社區長者迎賓戰鼓揭開序幕，並結合成功國中青春熱舞及開元國小舞獅演出，展現青銀共融的社區活力，在熱鬧喜氣氛圍中完成剪綵儀式。

青銀共學實驗課首場獲好評台南市樂齡示範中心新教室啟用學健康

青銀共學實驗課首場獲好評台南市樂齡示範中心新教室啟用學健康

台南國中美術、國小音樂藝術才能班2月23日開放報名

台南國中美術、國小音樂藝術才能班2月23日開放報名

台南人妻外遇同事　夫翻出保險套崩潰提告

台南人妻外遇同事　夫翻出保險套崩潰提告

義賣春聯募集平安紅包台南市立醫院攜手企業、藝術家助弱勢家庭

義賣春聯募集平安紅包台南市立醫院攜手企業、藝術家助弱勢家庭

關鍵字：

台南藍晒圖燈籠祝福祈福牆市集

