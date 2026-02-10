　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金融時報：川普擬「豁免晶片關稅」掛鉤美台協議　台積電握分配權

▲▼台積電（TSMC）。（圖／路透）

▲川普政府正研擬配套措施，計畫將即將上路的晶片關稅與台美貿易協議掛鉤。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

根據《金融時報》報導，川普政府正研擬一項配套措施，計畫將即將上路的晶片關稅與台美貿易協議掛鉤。未來包含亞馬遜、Google與微軟（Microsoft）等美國雲端巨頭，可望透過台積電（TSMC）分配到的豁免額度，減免進口晶片的高額關稅。

以投資換豁免　美台貿易協議大綱曝光

知情人士透露，白宮已同意將台灣輸美商品的關稅調降至15%，前提是台灣須對美國晶片產業投入高達2500億美元的資金。這項豁免計畫的核心在於，將台積電對美投資的「承諾」直接轉化為「關稅配額」。

根據美國商務部公布的貿易協議大綱，對於在美興建半導體廠的台灣企業，建廠期間將允許免稅進口相當於「新廠規劃產能2.5倍」的產品；至於已完成建廠的企業，則可進口其「產能1.5倍」的免稅產品。這意味著台積電在美投資規模越大、產能規劃越高，能獲得的關稅豁免空間就越廣。

台積電握分配權　美雲端巨頭成最大受益者

這套機制最獨特之處在於，台積電將扮演「分配者」的角色。台積電能依據上述協議獲得的免稅額度，分配給其美國大型科技客戶（Hyperscalers），讓這些高度依賴進口半導體的業者能免稅進口台積電生產的晶片。

此舉反映出川普政府的兩手策略：一面透過關稅施壓，迫使半導體製造回流美國本土；另一面則為正處於AI擴張關鍵期的美國科技大廠網開一面，避免成本激增衝擊美國AI產業的競爭力。

白宮「鷹眼」嚴盯　避免成台積電大禮

儘管計畫看似利好，但美方官員也釋出警訊。一位美國政府官員向《金融時報》表示，計畫公布後，美方將會「像老鷹一樣緊盯」後續進展。他強調，這套退稅與豁免機制的目的是為了推動美國製造，必須確保目標不被削弱，「也要避免這最終演變成送給台積電的大禮。」

目前相關細節仍有待敲定，且尚未由川普正式簽署，具體的回饋規模將取決於台積電對未來幾年美國產能的實際預測。

第二階段國安關稅威脅仍在

回顧川普政府的關稅腳步，今年1月已針對超微（AMD）與輝達（NVIDIA）轉口至大陸的特定晶片課徵25%關稅，作為允許H200晶片出貨的代價。雖然目前用於美國本土AI基礎設施的晶片尚未納入課稅範圍，但白宮已在公告中提出警告。

商務部長建議，在第二階段國安調查中，將對半導體課徵「稅率相當重且範圍更廣」的關稅。未來，唯有在美投資半導體生產的企業，才能配合相關抵稅計畫獲得較低稅率。台積電與其客戶能否透過目前的協議框架在關稅戰中全身而退，將是後續產業界關注的焦點。

02/08 全台詐欺最新數據

台積電關稅豁免晶片關稅半導體川普北美要聞

