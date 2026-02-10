自小客「號誌當空氣」硬闖平交道畫面曝　最高恐罰9萬吊照1年

記者林東良／台南報導

這不是膽大，是拿命在賭，近日網路流傳一段行車畫面，一輛白色轎車行經台南康橋大道平交道時，明明現場警鈴已響、閃光號誌啟動，駕駛卻完全不理會，直接加速闖越鐵路平交道，行徑相當危險，也引發網友怒轟：「這是在拚運氣嗎？」。

▲白色轎車行經台南康橋大道平交道時，無視警鈴與閃光號誌，直接闖越，畫面驚險。（圖／翻攝自threadsacedra2046_）

從畫面可見，白色轎車不顧警鈴、號誌，也依規定停下察看，就直接衝過平交道，完全無視鐵路安全機制，一旦列車接近，後果恐怕不堪設想。相關影片曝光後，不少民眾直呼誇張，認為這種行為根本是在拿自己與他人性命開玩笑。

對此，鐵路警察局高雄分局表示，依《道路交通管理處罰條例》第54條規定，汽車駕駛人若在鐵路平交道有違規行為，將面臨新台幣1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年；若因此肇事，將直接吊銷駕照，處分相當嚴厲。

鐵警指出，平交道違規常見樣態包括：一、不遵守看守人員指示，或在警鈴已響、閃光號誌顯示、遮斷器開始放下時，仍強行闖越。二、在無看守人員或無遮斷器、警鈴及閃光號誌的平交道，未依規定停車察看即通過。三、在平交道內超車、迴車、倒車、臨停或停車。

鐵警也補充，目前尚未接獲正式檢舉，但相關畫面已引發關注，若查獲具體事證，將依法查處，絕不寬貸。警方再次呼籲，列車制動距離長、無法即時煞停，駕駛人行經平交道務必遵守號誌與規定，「慢一下，不會遲到；硬闖一次，可能一輩子到不了。」