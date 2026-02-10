嘉義狠心飼主！關籠不當飼養紅貴賓又棄置山區　遭裁罰11.3萬

▲紅貴賓遭不當飼養又棄置山區，嘉畜所裁罰飼主11萬3000元並沒入犬隻。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所（嘉畜所）去年5月接獲民眾通報，民雄鄉一名飼主疑長期將紅貴賓犬關籠飼養，導致犬隻行動困難、健康狀況不佳。嘉畜所隨即派員訪查，依法責令飼主限期送醫治療並改善飼養環境；惟後續追查發現犬隻被棄置於大埔鄉偏遠山區，嘉畜所依棄養及未履行飼主責任等違規事實，裁處劉姓飼主合計11萬3000元罰鍰並沒入犬隻。

嘉畜所表示，稽查員接獲通報後前往訪查，確認犬隻長期關籠且行動異常，顯示飼主未善盡基本照護責任，當場依法要求飼主限期帶犬隻就醫治療，同時改善飼養方式與活動空間，以維護動物福利。嘉畜所於114年6月4日進行追蹤複查時，發現犬隻已不在原飼養地點，飼主表示已將犬隻送人，卻無法清楚交代去向。

後來稽查員在處理緊急救援案件時，在大埔鄉偏遠山區公車站救援到一隻被關在籠內、疑似遭棄置的紅貴賓犬，經比對犬隻外觀特徵、毛色、體型及籠具，確認即為前案遭要求限期送醫與改善飼養環境之犬隻，救援當下該紅貴賓精神與健康狀況不佳，若未即時發現，恐有生命危險。

嘉畜所函請劉姓飼主提出說明，惟飼主未到場陳述意見，其行為已違反「動物保護法」及「動物傳染病防治條例」等相關規定，包括棄養動物裁罰3萬元、犬隻未完成絕育裁罰5萬元、未辦理寵物登記裁罰3000元，未施打狂犬病疫苗裁罰3萬元，合計裁罰11萬3000元並將犬隻沒入，該犬隻經治療後，由當初通報的愛心人士領養。

嘉畜所鄭重呼籲，飼主在飼養寵物前務必審慎評估自身照顧能力，一旦飼養便應終身負責，切勿因一時不便或個人因素任意棄養。