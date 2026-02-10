德威掉輪胎「3航班喊Mayday」　同日還有航班走錯滑行道

記者周湘芸／台北報導

德威航空TW687航班8日降落桃園機場時，發生輪胎脫落意外，造成後續長榮航空及香港航空3架航班因燃油不足發出「Mayday」訊號。據了解，除了輪胎意外，在北跑道重新開放後，越捷航空VJ942又走錯滑行道，一度暫停起降。

▲德威航空。（圖／網友edward_cyy_授權）

德威航空8日於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，導致後續長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260班機因燃油不足發出「Mayday」訊號。

桃園機場公司表示，德威航空濟州至台北TW687班機，8日下午3時52分於北跑道降落時，發生右側主輪脫落異常狀況，事發後立即暫停北跑道起降，維持單跑道運作，於傍晚5時35分恢復北跑道航班起降作業，由於正值到場航班較多時段，初步統計約影響14航班（8班到場、6班離場），延遲時間約20分鐘以內。

據了解，在北跑道重新開放後，越捷航空VJ942又發生走錯滑行道，導致該滑行道暫停起降，但未因此再關閉北跑道。

國家運輸安全調查委員會表示，經調查，這3架喊出Mayday航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，不符合國際民航公約第13號附約重大意外事件列舉範圍，因此運安會不會立案調查。

民航局則說，針對長榮航空BR392、BR007發出「Mayday」訊號，已著手調查。