Fumi阿姨踹飛甩袋撞膝嬤！法院2關鍵認定互毆　裁罰4000元確定

▲北捷白髮婦逼讓座挑釁，反遭年輕人踹飛。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

記者葉品辰／新北報導

去(2025)年9月間在捷信義安和站車廂內與73歲曾姓婦人爆發爭執、並出腳將對方踹開而爆紅的「Fumi阿姨」，因涉犯社會秩序維護法遭警方裁罰6,000元，他不服提起聲明異議，新北地方法院近日裁定撤銷原處分，改判罰鍰4,000元，全案確定、不得再抗告。

判決書指出，事件發生於去年9月29日下午4時許，Fumi阿姨搭乘捷運時，曾姓婦人上車後要求其讓出優先席，雙方因此爆發口角。過程中，曾女多次以裝有金屬容器的提袋敲打、撞擊Fumi阿姨膝部，雙方在車廂內拉扯衝突，Fumi阿姨先以左腳擋開對方提袋，隨後再以右腳將曾女踹開，畫面被乘客拍下後在網路瘋傳，引發社會熱議。

不符「現在不法侵害」的正當防衛要件

警方事後依社會秩序維護法第87條「互相鬥毆」規定，裁處Fumi阿姨罰鍰6,000元；Fumi阿姨不服，主張自己遭曾女多次攻擊，已經忍讓許久，出腳只是為了制止騷擾，屬正當防衛，且雙方都未受傷，不應認定為互毆，請求撤銷處分。

法院審酌監視器畫面與雙方供述後，認為曾女雖多次以提袋攻擊，但在第四次施暴時已遭Fumi阿姨用左腳阻擋，對方並未再繼續動手，侵害已屬過去，Fumi阿姨接續出腳踹人，已不符「現在不法侵害」的正當防衛要件。

未受傷仍屬「互相鬥毆」

除Fumi阿姨接續出腳不符正當防衛要件外，雙方雖都未造成實際傷害，但有明確對彼此施加暴行，仍構成社會秩序維護法所稱的「互相鬥毆」。法官另考量，Fumi阿姨為初犯，過往素行良好，案發後也坦承行為、未再滋擾，原裁罰6,000元略嫌過重，最終撤銷警方處分，改裁處4,000元罰鍰，以維護公眾場所秩序與社會安寧。