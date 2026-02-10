　
國際

差35歲！嫩妻「嫁70歲富商尪」力拚試管　2度流產終得子　

▲▼差35歲！嫩妻閃嫁70歲富商尪　拚試管也要生。（圖／IG／glenda_ebriley）

▲葛蘭達與丈夫相差35歲。（圖／IG／glenda_ebriley）

記者王佩翊／編譯

美國阿拉斯加州一對相差35歲的「父女戀」夫妻檔，透過試管嬰兒技術迎來愛的結晶。更特別的是，小寶寶誕生日期剛好是丈夫70歲生日當天，讓這段忘年戀增添更多傳奇色彩。

根據《每日郵報》報導，現年35歲的葛蘭達與70歲的丈夫羅伊2025年6月6日迎來他們的兒子小羅伊三世，如今寶寶已經7個月大。兩人的相識過程也宛如電影情節，當時29歲的葛蘭達2020年11月為了創業，向半退休企業老闆羅伊請教保險業務經營之道，沒想到兩人一見如故、相談甚歡，羅伊當晚就大膽邀約共進晚餐。

這段感情進展神速，兩人在認識僅2個月後就決定同居，羅伊更在2022年情人節的浪漫晚餐中求婚成功。同年7月27日，兩人在僅有20位賓客參與的溫馨儀式中完婚。婚後的他們渴望擁有自己的孩子，2022年9月展開試管嬰兒療程，羅伊甚至因先前罹患攝護腺癌，必須動手術取精，求子過程並不順遂。

葛蘭達在2022年12月首次植入胚胎後，經歷兩次令人心碎的流產，直到2年後才終於成功懷上寶貝兒子。羅伊本身已經是8個孩子的父親，這些孩子都來自前一段婚姻。對於外界質疑他們的年齡差距，羅伊坦承，「我理解許多網友認為這不是好主意，我也同意。但這段關係剛好適合我們。」他開心表示，兒子的臉蛋像極了妻子，「我無法想像更完美的事了」。

家人起初對這段關係也持保留態度，葛蘭達的母親羅絲今年56歲，曾詢問女兒是否「確定」要和羅伊在一起。不過經過5年時間，雙方家人已經逐漸接受這對夫妻。葛蘭達稱讚丈夫表示，「羅伊和我的共同點遠多於不同之處，我們之間就是有吸引力。他有勇氣邀我吃飯這點很迷人，很多男生看到漂亮女孩都會害羞。」

為了妻兒，羅伊相當注重健康管理。他強調，自己對家人有責任，要盡可能活得健康長久。他說，「我這輩子從不喝酒也不碰毒品，雖然我看起來不像35歲或45歲，但我感覺很健康，每周上跑步機6次。」

葛蘭達直言，雖然很多人鼓勵他們，但也有人惡意評論稱她是為了錢，不過她都直接忽略這類留言。她表示，兒子的出生讓夫妻倆關係更緊密，「讓我們有共同目標，我們的生活都圍繞著他規劃，忙碌但充實。」

這對夫妻計劃在12月展開新一輪試管嬰兒療程，希望能為家庭再添一名新成員。

 
02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

名醫到處借錢！　賣房產借高利被詐7173萬

差35歲！嫩妻「嫁70歲富商尪」力拚試管　2度流產終得子　

試管嬰兒忘年戀阿拉斯加父女戀北美要聞

