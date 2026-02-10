27歲網美「水中生產」！找到無照助產士　兒子出生1小時死亡

▲愛莎拉卡耶娃進行水中生產，但兒子卻在1小時後死亡。（圖／翻攝自x）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名擁有150萬粉絲的網紅舞者2025年12月在家中透過水中生產方式迎接新生命，沒想到請來的助產士竟未持有專業執照，導致男嬰出生後1小時內不幸身亡。該名助產士自稱是經驗豐富的心理學家、教育家，同時也開課推廣水中分娩，沒想到不但沒有專業執照，更從未接受過高等醫學教育。

充氣泳池變產房 寶寶出生即遇險

擁有超過150萬追蹤者的知名舞者兼模特兒愛莎拉卡耶娃（Aisha Rakaeva）於2025年12月13日，在莫斯科住處的充氣泳池中進行水中生產。然而兒子雖然順利出生，但卻在1小時後不幸死亡，初步研判死因為羊水嗆入導致窒息。協助接生的59歲女子娜塔莉亞科特拉，事發後隨即遭到逮捕。

無照助產釀禍 自稱專家實為假冒

科特拉平時自稱是經驗豐富的心理學家與教育者，更以「溫柔分娩」課程講師的身分招攬客源。她不僅經營育兒文化中心，還出版過水中生產相關書籍，宣稱自己曾在印度洋中產下其中一名子女，並號稱經常受邀到海外工作。然而，警方調查後發現，這名1965年出生的女子根本沒有任何醫療專業資格，既無高等醫學教育背景，也未取得產科或婦科執照。

專業醫師指出關鍵疏失

婦產科醫師兼公共衛生專家葉洛菲耶娃接受訪問時表示，安全接生絕非只靠實務經驗就能勝任。她強調，科特拉缺乏醫學訓練，根本無法理解分娩過程的因果機制與生理運作，更不具備應對突發狀況的能力。「如果她懂得監測胎兒心跳，當發現心率上升時就該察覺異常並立即呼叫救護車，」葉洛菲耶娃說，「若在醫院，醫師能即時判斷狀況並搶救嬰兒性命。」

羊水吸入致命危機

胎兒在母體內時，羊水扮演著保護緩衝、維持恆溫及促進肺部發育的重要角色。嬰兒透過胎盤和臍帶從母親血液中獲取氧氣，出生後肺部的羊水通常會自然被身體吸收。然而，若出現新生兒短暫性呼吸急促症候群，肺部殘留過多液體無法順利排出，就可能引發嚴重呼吸問題，甚至危及生命。這種狀況通常需要醫師在出生後數小時內診斷，並給予額外氧氣治療。