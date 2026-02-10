美國智庫：川普任期內恐縮減駐韓美軍規模

▲位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國智庫學者指出，美國總統川普在任期內推動縮減駐韓美軍的可能性不低，尤其陸軍重裝部隊恐成首波調整對象，但是否同步改變駐韓美軍空軍部署，美國政府內部仍存在明顯歧見。專家同時分析，只要美方不放棄「完全無核化」原則，美國要與北韓（朝鮮）重啟具有實質成果的對話，前景依舊有限。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，美國華府智庫「史汀生中心」（Stimson Center）日前舉辦媒體座談會，邀請多名美國安全與韓半島（朝鮮半島）問題專家，與駐美韓國媒體交流。針對外界關注川普政府是否會在任內調整駐韓美軍規模，史汀生中心資深研究員葛里耶科（Kelly Grieco）直言，相關可能性「確實存在」。

葛里耶科指出，她認為美方「很有可能會採取某種形式的縮減」，包括嘗試降低美軍在韓半島（朝鮮半島）的整體駐軍規模。她進一步說明，目前最常被外界點名的調整對象是陸軍，尤其是部署重型裝備的部隊，「相關訊號已經相當明確」。

不過，若陸軍規模縮小，是否意味著美軍會強化駐韓空軍力量，葛里耶科坦言，美國國防部內部看法並不一致。她透露，在與國防部官員交流時，對方幾乎都會強調駐韓美軍中陸軍所占的比例，但一談到空軍部署，意見就顯得分歧。

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

她分析，部分官員認為，空軍若持續駐紮南韓，可成為美軍分散部署的重要節點，在戰略上具有實質價值；但也有人質疑，在戰時情境下，南韓是否一定會允許美軍全面使用相關基地，加上「從南韓飛往台灣的距離，與從日本飛往台灣幾乎相同」，實際效益恐怕不如想像中高。

葛里耶科因此總結，駐韓美軍若進行調整，對空軍戰力意味著什麼，「美方內部確實還沒有共識」。

同場座談中，專家也談及北韓與美國的互動前景。長期關注北韓動向的「北緯38度」（38 North）智庫資深研究員李敏英（音譯）指出，川普個人對北韓議題抱持高度興趣，也真的希望與金正恩面對面對話，但現實條件並不樂觀。

李敏英分析，川普應已從幕僚簡報中得知，在北韓預定於2月底舉行第九次朝鮮勞動黨代表大會前，美朝關係不太可能出現「重大變化」。她認為，真正能看出北韓外交與國防政策方向的關鍵，將落在這場黨代會之後。

她補充，金正恩近來多次釋出將持續強化核武與常規軍事能力的訊號，因此不太可能出現顛覆性轉折。至於川普4月訪問中國，是否能促成美國與平壤接觸，李敏英則保守看待，直言，「只要美國政府不放棄要求北韓完全無核化，否則對話要取得突破將非常困難」。