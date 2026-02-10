　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平2026年首次地方考察　待北京重點著眼AI和機器人

▲中共中央總書記考察北京國家信息應用技術創新產業園區。（圖／記者魏有德攝）

▲中共中央總書記考察北京國家信息應用技術創新產業園區。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平昨（9）日進行2026年首次地方考察，就近前往位於北京亦莊的國家信息應用技術創新產業園，也是北京唯一的國家級經濟開發區。此地集聚大陸全國九成以上信息（資訊，下同）技術頭部企業，曾培育出自主可控度最高的「CPU+操作系統+數據庫」信息技術底座。此外，全球首個人形機器人「半馬」也在亦莊進行，終點就設在此園區。

▲中共中央總書記考察北京國家信息應用技術創新產業園區。（圖／記者魏有德攝）

《央視》報導，「十五五」規劃建議中，「加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力」位列12項戰略任務的第二位。「科技自立自強水平大幅提高」被列為「十五五」時期經濟社會發展的主要目標之一。

▲中共中央總書記考察北京國家信息應用技術創新產業園區。（圖／記者魏有德攝）

北京國家信創園入駐企業數量已達到1000家，產業佈局延伸至量子信息、6G通信、智能硬體等前沿領域。習近平在展廳先後察看人工智能（AI）、機器人等科技創新成果，還特別強調要「建設社會主義現代化強國，關鍵在科技自立自強」，揭示了大陸在十五五期間將重點發展新科技。

▲中共中央總書記考察北京國家信息應用技術創新產業園區。（圖／記者魏有德攝）

為推進科技創新，習近平曾指示，要將北京國際科創中心擴圍至京津冀，上海國際科創中心擴圍至長三角，從南到北建立北京（京津冀）、上海（長三角）及粵港澳大灣區國際科技創新中心，三頭馬車並行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案
拚奧運棒球！中華隊參賽資格曝
快訊／S媽反駁了！親吐心聲：具俊曄是我兒子
國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死　白車「壓縮成廢鐵」
獨／存款領不出難繳醫藥費　行員冷回「變遺產就可領」
上海商銀系統出包　76家分行、ATM領不出錢
S媽遭爆和具俊曄爭遺產！　小S怒駁造謠：心思非常骯髒
帶隊檢察官是他！搜索高金素梅辦公室　身後緊跟國安站主任
簡廷芮捲粿王後「老公消失在家族照」！熟人爆恐已婚變

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

陸重磅打虎＋1　前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

黎智英宣判後　陸發白皮書：嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

習近平2026年首次地方考察　待北京重點著眼AI和機器人

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊　她辯：單次放100ml可排邪氣

解放軍報發文「強軍先強政治」　埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

720億年誤差不超過1秒　陸研發出低溫鈣離子光鐘

武漢交付首批50輛氫能源卡車　較燃油重卡節省30％成本

泡泡瑪特尾牙登場！　王寧秀詠春拳還抽多個「未公開限量大公仔」

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

陸重磅打虎＋1　前浙江省委書記易煉紅落馬遭查

黎智英宣判後　陸發白皮書：嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

習近平2026年首次地方考察　待北京重點著眼AI和機器人

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊　她辯：單次放100ml可排邪氣

解放軍報發文「強軍先強政治」　埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

720億年誤差不超過1秒　陸研發出低溫鈣離子光鐘

武漢交付首批50輛氫能源卡車　較燃油重卡節省30％成本

泡泡瑪特尾牙登場！　王寧秀詠春拳還抽多個「未公開限量大公仔」

高金素梅遭北檢搜索　藍議員喊害怕：現在加入民進黨來得及嗎？

印尼餅乾5批「甜味劑不合格」　逾3千斤邊境退運銷毀

航港局持續推廣全國藍色公路　已向行政院提海運備援船舶購建計畫

春節出遊路不卡！高雄祭12天「馬路禁挖令」　力拚交通順暢

警告藍白勿「玩火自焚」！台灣國防預算遭封殺　美對華鷹派議員不安

正要蹲馬桶驚見「鳥泡水裡對看」　她嚇壞：你為什麼在這裡！

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？

壞痞兔超級盃表演惹怒川　戴AP熱騰騰新錶襯天王身價

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

大陸熱門新聞

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評

成龍將與美傳奇歌手上春晚演唱

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」 接一單10元人民幣...預約已排到初五

解放軍報發文「強軍先強政治」 埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

高市早苗歷史性大勝　陸外交部再要求撤回「涉台錯誤言論」

習近平2026年首次地方考察 待北京重點著眼AI和機器人

720億年誤差不超過1秒　陸研發出低溫鈣離子光鐘

武漢交付首批50輛氫能源卡車 較燃油重卡節省30％成本

泡泡瑪特尾牙！王寧豪抽未公開限量大公仔

向母懺悔貪污　陸國企美女董座成「階下囚」

陸官媒再批高市執政聯盟大勝：需警惕日本右翼突破憲法加速重新武裝

中媒：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

更多熱門

相關新聞

傳川普4月首周訪北京　今年可望與習會面4次

傳川普4月首周訪北京　今年可望與習會面4次

外媒消息指出，美國總統川普（Donald Trump）將於4月第1週前往北京，與中國國家主席習近平會面。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前曾訪談中表示，美中關係目前已達到「非常好的平衡狀態」，今年兩人甚至可能會面多達4次。

美中博弈之理路與出路

美中博弈之理路與出路

馬斯克：若少2技術　美1000％走向破產

馬斯克：若少2技術　美1000％走向破產

負面評價53.5%高過國民黨　鄭麗文：我抗壓性很高

負面評價53.5%高過國民黨　鄭麗文：我抗壓性很高

諾魯總統赴廣東「訪親過年」 祖輩有中國血統曾託習近助「尋根」

諾魯總統赴廣東「訪親過年」 祖輩有中國血統曾託習近助「尋根」

關鍵字：

習近平信創園北京亦莊科技創新AI機器人

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

鐵軌旁驚見「移動草叢」　警要罰了

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面