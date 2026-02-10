習近平2026年首次地方考察　待北京重點著眼AI和機器人

▲中共中央總書記考察北京國家信息應用技術創新產業園區。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平昨（9）日進行2026年首次地方考察，就近前往位於北京亦莊的國家信息應用技術創新產業園，也是北京唯一的國家級經濟開發區。此地集聚大陸全國九成以上信息（資訊，下同）技術頭部企業，曾培育出自主可控度最高的「CPU+操作系統+數據庫」信息技術底座。此外，全球首個人形機器人「半馬」也在亦莊進行，終點就設在此園區。

《央視》報導，「十五五」規劃建議中，「加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力」位列12項戰略任務的第二位。「科技自立自強水平大幅提高」被列為「十五五」時期經濟社會發展的主要目標之一。

北京國家信創園入駐企業數量已達到1000家，產業佈局延伸至量子信息、6G通信、智能硬體等前沿領域。習近平在展廳先後察看人工智能（AI）、機器人等科技創新成果，還特別強調要「建設社會主義現代化強國，關鍵在科技自立自強」，揭示了大陸在十五五期間將重點發展新科技。

為推進科技創新，習近平曾指示，要將北京國際科創中心擴圍至京津冀，上海國際科創中心擴圍至長三角，從南到北建立北京（京津冀）、上海（長三角）及粵港澳大灣區國際科技創新中心，三頭馬車並行。