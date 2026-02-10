　
生活

獨／高醫工會轟「骨科代診婦產科」！知情人士揭春節跨科支援真相

▲▼ 高醫 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高醫在春節期間將採取「跨科支援」因應醫療照護跟醫護休假。（圖／記者張雅雲攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄醫學大學醫療企業工會、台灣醫療工會聯合會在9日開記者會，控訴高醫長期人力不足，強制護理人員跨科支援，引發強烈反彈，甚至要「跨科支援」，不過根據了解，這項政策是為了要讓護理人員充分休息而做的短暫調整，僅就在這次的春節的連假期間，連假結束就恢復正常。

春節短期措施　讓醫護充分休息

根據熟知院內運作人士透露，近期引發爭議的人力調度措施，實際上僅是因應春節連續假期所做的短期調整，目的在於讓護理人員能夠依法休假、適度調節身心負荷，並非制度性或長期性的人力重整安排，待春節連假結束後，相關配置即會回復原有運作模式。

事實上，今年春節連假長達9天，加上近期正值流感高峰期，多家醫學中心普遍面臨急診量能與住院需求同步升高的壓力。知情人士指出，在多重醫療壓力同時湧現下，院方必須在有限人力條件中維持急重症與必要醫療服務不中斷，才啟動短期醫療應變機制，這並非高醫單一面臨的問題，而是全台醫學中心共同的挑戰。

大內外科概念　比照其他醫學中心制度

該人士進一步說明，這次人力調度的核心概念是「大內科、大外科」的彈性支援模式，而非外界所形容的跨專科亂調。相關安排以相近專業別、熟悉臨床場域為前提，目的在於避免部分單位於連假期間人力過度集中，導致照護斷層。類似作法，過去在多家醫學中心於特殊假期或突發狀況時早已有前例，包括台大醫院、臺北榮總等，屬於醫療體系中成熟且常見的短期應變方式。

針對外界關注的專業與病安疑慮，知情人士強調，護理人員在養成教育與在職訓練過程中，本就具備跨單位的基礎照護能力，實際支援內容也僅限於熟悉範圍，並非要求投入高風險或未受訓的照護工作。該人士形容，相關概念就如同急診室內科、外科的分工模式，是在專業界線內進行彈性支援，而非打破專科制度。

【高醫回應全文】

今年春節連假長達九天，期間多數基層診所暫停門診服務，急重症與住院醫療需求勢必集中湧現。高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）作為南臺灣重要之醫學中心，深知自身肩負的不僅是單一院區的營運責任，更是維繫區域整體醫療體系穩定運作的關鍵樞紐。基於「醫療服務不中斷」的核心使命，高醫啟動春節「全方位守護配套計畫」，在兼顧病人安全、醫療品質與同仁權益的前提下，提前因應連假期間的醫療量能高峰。高醫誠摯感謝所有於春節期間堅守崗位的高醫同仁，在團圓時刻仍站在第一線，與全國各地春節出勤的醫療夥伴一同守護民眾的健康與安全。院方亦另行提撥經費發放激勵津貼，以實際行動表達對同仁之敬意與感謝。

一、醫療服務不中斷是醫學中心不可推卸的社會責任
高醫必須明確指出，於春節連假期間維持醫療服務不中斷，是醫學中心對社會應盡的基本責任。急診、重症、住院與感染性疾病照護需求，並無法因假期而停止，尤其在流感高峰與長假重疊之際，醫學中心更有責任確保醫療量能與整體醫療韌性，此為醫療專業之核心使命。本院並非對同仁任意要求「共體時艱」，更非臨時起意之人力安排。針對工會近日以不當比喻指控本院春節期間採行之短期護理人力調度，並刻意渲染為「跨科支援的危險性」，高醫必須嚴正澄清，工會誤導性說法已明顯偏離護理專業實務，不僅可能造成社會對醫療運作的誤解，也未能如實反映第一線護理人員長期累積之專業能力與價值。

二、感謝堅守崗位同仁，本院依法依規給付並提供額外實質激勵
醫療工作攸關病人生命安全與公共利益，其性質本即不同於一般產業。同仁於任職之初，皆已充分理解醫療專業所承擔之責任與使命。本次春節「全方位守護配套計畫」，院方除持續與各單位同仁進行多次溝通與協調，在兼顧民眾醫療不中斷之使命與同仁休假權益間衡平取捨前提下，審慎規劃醫護人力配置。春節期間，本院同仁相關出勤給付除均依循現行法規與往例制度外，院方更另行提撥經費發放激勵津貼，並將配合健保署春節加成獎勵方案，以具體回應同仁於假期中堅守崗位的專業付出。

三、嚴守專業、守護病安：高醫駁斥偏頗指控，並澄清護理人力調度機制
針對工會以不當比喻指控本院春節期間護理人力支援「具有高度危險性」，高醫必須嚴正澄清並予以駁斥。春節期間，守護病安為本院唯一職責，而高醫所有人力規劃皆建立於符合專業評估與訓練基礎上執行，並在最大限度尊重同仁意願為前題下進行工作安排，以確保臨床照護品質與病人安全。護理專業的核心在於「全人照護」，其專業養成與臨床訓練強調基礎護理、病情評估、緊急應變及病人安全等，具有高度專業共通性。工會以不當比喻指控，不僅偏離醫療實務，亦打擊護理專業士氣，不僅可能造成社會對護理專業運作的誤解，也不利於護理專業形象的正確認知。本院始終將病人安全視為底線，所有人力規劃與支援皆經專業評估，特此澄清以正視聽。

四、 守護醫療初衷，不讓專業形象受損
高醫堅定守護民眾健康已近七十年，仰賴第一線同仁與院方共同努力，這份守護生命的社會責任不應被污名化。工會部分誤導性言論不但可能造成病患、家屬與社會大眾恐慌，亦可能干擾正常醫療秩序並影響民眾的就醫權利，更傷害許多兢兢業業、默默付出的同仁，對此，本院對此深感遺憾。高醫誠摯呼籲工會，以更客觀、理性的方式進行溝通與對話。本院作為醫學中心與大學附設醫院，守護病人安全與醫療服務不中斷是我們不變的承諾，醫療專業不容政治化或民粹式抹黑。針對任何損及本院醫護形象之誹謗與誤導；或背離事實、影響民眾醫療可近性之言論，本院將依法追究法律責任，捍衛醫療體系的運作底線，確保醫療環境不受惡意言論干擾。
 

獨／高醫工會轟「骨科代診婦產科」！知情人士揭春節跨科支援真相

相關新聞

高市早苗率自民黨大勝　陳其邁喊「高市挺高市」

申倫基金會等3公益單位捐助南投465弱勢戶春節慰助金

春節治安全面啟動整合警民力量讓市民安心過好年

工藝中心「攏馬有春」贈春聯

春節走春看展！新北市圖推「新店神祇故事館」特展

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

