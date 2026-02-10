快訊／139線16天內2死！20歲男大生自撞亡　驚見機車後輪已磨平

記者唐詠絮／彰化報導

139線大彰路又傳死亡車禍！昨（9）日下午，一名20歲鄭姓男大生騎機車外出行經該路段彎道時，突然失控衝進路邊草叢，當場失去生命跡象。經檢視發現，騎乘的機車後輪胎竟已磨到無胎紋，行車相當危險。雖然緊急送醫搶救，最終仍因傷重不治。這是該路段繼1月25日紅牌重機自撞身亡後，短短16天內發生的第2起死亡事故，

▲鄭姓男大生昨日行經139縣道自撞送醫傷重不治。（圖／民眾提供，以下同）

事故發生在下午4點多，彰化縣消防局接獲報案，指芬園鄉139線大彰路四段有機車自撞。救護人員趕到現場，發現鄭姓騎士倒臥路旁草叢，已無呼吸心跳，他所騎乘的機車車體嚴重損毀。消防人員立即實施CPR急救並火速送醫，騎士到院後雖一度恢復心跳，但因顱內嚴重出血、身體多處擦傷，昏迷指數僅剩最低的3分。經數小時搶救，仍於凌晨宣告不治，家屬接獲噩耗，悲痛萬分。

▲鄭姓男大生機車後輪已經明顯無胎痕。（圖／民眾提供）

經目測，鄭男騎行的機車倒在路旁，後輪胎紋幾乎完全磨平，已失去應有的抓地力，在過彎時極易打滑失控。由於騎士送醫後即陷入深度昏迷，無法進行酒測，詳細事故原因仍待警方進一步鑑定，以釐清自撞發生原因。

139線大彰路以多彎道及秀麗景色聞名，是許多車友的熱門路線，但也因此事故不斷。今年1月25日，才有一名紅牌重機騎士在同一路段自撞身亡。儘管彰化警方已加強該路段執法，日前更曾在3天內取締36件超速，但悲劇仍一再發生。也提醒用路人自身車輛保養與安全意識的重要性。

▲鄭姓男大生機車倒在一旁樹叢內。（圖／民眾提供）