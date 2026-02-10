沒特赦不開口！淫魔富商前女友　國會作證「拒答所有問題」

▲艾普斯坦2019年在獄中身亡，其前女友兼共犯麥克斯威爾正在德州監獄服刑。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein，又譯愛潑斯坦）共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）9日接受國會閉門質詢時，援引憲法第5修正案，全程拒答所有問題。但她也透過律師團隊表示，只要川普總統願意特赦，就願意開口作證。

被判20年服刑中 拒答所有問題

64歲的麥克斯威爾因性販運罪遭判20年徒刑，目前正在德州監獄服刑，也是迄今唯一因相關案件遭定罪者。

她接獲眾議院監督暨政府改革委員會（Committee on Oversight and Government Reform）傳票，在獄中透過視訊連線接受國會閉門質詢，卻行使憲法第5修正案賦予的權利，拒絕回答任何問題。

美國憲法第5修正案賦予人民一項權利，即在宣誓作證時有權拒絕回答問題，以避免自證其罪。

▼2000年川普、梅蘭妮亞、艾普斯坦與麥克斯威爾合照。（圖／VCG）

麥克斯威爾的辯護律師馬庫斯（David Markus）則表示，社會大眾想要得知案件始末及真相，唯有一條直接途徑，「只要川普總統給予特赦，麥克斯威爾女士準備誠實地說明一切。只有麥克斯威爾女士能解釋原因，而大眾有權知道真相。」他同時宣稱，過去與艾普斯坦有交情的川普總統和前總統柯林頓「並未涉及任何不法行為」。

議員失望 受害者籲警惕

該委員會主席柯默（James Comer）會後無奈表示，「不出所料，麥克斯威爾援引第5修正案，這顯然非常令人失望。」他透露原本準備詢問她與艾普斯坦的犯行細節，以及是否存在其他共犯等關鍵問題。

民主黨籍眾議員蘇布拉馬尼亞姆（Suhas Subramanyam）質詢後批評，麥克斯威爾「毫無悔意」且表現機械化，「這都是一種策略，目的是試圖爭取川普總統給予特赦。」

不過，一群艾普斯坦案受害者在質詢前致函國會，呼籲議員對麥克斯威爾提供的任何資訊保持懷疑，批評她始終拒絕指認「眾多涉案權勢男性」，也不願真正配合執法機關調查。

白宮先前則已表態，針對麥克斯威爾案「沒有給予或討論任何寬赦」。