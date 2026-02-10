浴室雙屍！兒洗澡觸電亡「父救人也送命」　疑因熱水器故障

▲熱水器故障導致父子雙雙觸電身亡。（圖／翻攝khaosod.co.th）



記者吳美依／綜合報導

泰國暖武里府發生駭人意外，一對父子在自家浴室內，竟先後觸電身亡，初步調查懷疑是熱水器故障導致。

回家找嘸人 浴室驚見2屍

khaosod等泰媒報導，這起悲劇9日下午發生在暖武里府北革縣（Pak Kret）一棟民宅，該建築物一樓也經營著電器維修店。

警方趕抵現場時，在浴室裡發現66歲父親查猜瓦（Chatchawal）遺體，他身穿黑色長褲及藍色上衣，雙手有明顯燒灼痕跡。至於22歲兒子楚提潘（Chutiphan）則赤裸倒臥一旁，右手同樣留有電擊灼傷。

最先發現意外的是死者小兒子柴拉（Chairat），他向警方表示，「我下班回家沒看到爸爸和哥哥，進房間才發現2人倒在浴室裡失去意識。我有碰他們的身體，但當時已經沒有電流了，應該是斷路器已經跳電。」

兒子觸電 父親搶救也送命

泰國法醫科學研究所人員到場後，立即使用專業儀器進行檢測，證實浴室內的熱水器蓮蓬頭管線，確實存在漏電現象。

警方初步推斷，兒子進浴室洗澡時不幸觸電身亡，身為維修師傅的父親聽見怪聲而衝進浴室搶救，卻也跟著喪命。目前2名死者遺體已送往法醫科學研究所進行解剖，以釐清確切死因。