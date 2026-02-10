高市早苗大勝「北京尷尬了」　彭博：習近平陷入兩難局面

▲高市早苗與習近平去年會晤。（圖／路透）

《彭博社》報導，日本首相高市早苗領導自民黨與執政聯盟，在8日眾議院大選取得歷史性勝利，卻讓中國國家主席習近平陷入兩難局面，究竟是該與這位日本戰後最受歡迎領導人交涉，還是繼續冷凍美國最重要的亞洲盟友？

高市大勝 習近平陷入兩難

自民黨取得眾議院316席、也就是2/3席次，不僅創下歷史紀錄，更已達到修憲門檻，為高市更強硬的外交政策取得授權。

去年11月她提出「台灣有事論」之後，北京隨即祭出出口管制與旅遊禁令等施壓措施。如今，中國領導人必須決定是否繼續維持對東京的經濟施壓，或為雙方爭端找到一個出口。

高市表示希望與北京維持穩定關係，政府持續在「各層級」與中國溝通，並從日本國家利益的角度出發，「冷靜且適當地」回應。但對她而言，收回「台灣有事論」在政治上已絕無可能，因為這會顯得她在日本安全方面做出妥協。

多名日本官員私下表示，他們希望中國最終別無選擇，必須重啟對話，因為高市強大的國內支持度，意味著她的政府可能執政數年。

不過中國外交部發言人林劍9日表示，北京不會退讓，對日政策也「不會因任何一場選舉而改變」。他再度要求高市撤回涉台言論，強調「中國人民捍衛國家核心利益的決心堅定不移。」

中國分析人士也紛紛表示，高市應該利用大勝向北京遞出橄欖枝，而非反過來由北京主動釋出善意。北京智庫全球化中心（CCG）創辦人王輝耀宣稱，包括北約盟國在內的西方大國，都正尋求改善與北京的關係，「明智的政治家懂得順應潮流」。

這場外交僵局延續之際，美國總統川普也面臨微妙局面，他試圖維持與北京脆弱的貿易休戰，同時繼續支持重要的安全與經濟夥伴東京。高市大勝的消息傳出後，川普已在真相社群發文，讚揚她「以實力追求和平」的政治議程，財政部長貝森特（Scott Bessent）也在社群平台表示，「日本強大，美國就在亞洲強大」。

日本未來走向？中國密切觀察

不過，高市早已展現對北京的更強硬立場。她在8日晚間的電視採訪中透露，正為參拜靖國神社「創造適當環境」，而中國視該神社為日本二戰暴行的象徵。此外，自民黨的國會席次已達修憲門檻，而高市長期推動改革和平憲法，該憲法是二戰後由美國在日本推行與實施，並且至今未曾修訂。

自從高市上任後，中國持續警告日本即將擁抱「軍國主義」。具有中國官媒《新華社》背景的微信帳號「牛彈琴」9日撰文宣稱，日本可能修憲、擴大軍費、尋求攻擊性武器，甚至改變長期無核立場，「我們將面對一個更危險的日本，日本在台灣問題上將會更具挑釁性。」

不過歷史經驗顯示，大選勝利或許長期有助緩解緊張。2012年安倍晉三重返權力並在2014年再次勝選後，儘管存在領土爭議，與北京關係仍逐漸解凍。儘管如此，直到2014年底安倍與習近平才在北京APEC峰會場邊會面，兩國恢復投資與旅遊交流也耗費數年，意味著任何與高市之間的關係緩和，都可能是一個漫長的過程。

智庫歐亞集團（Eurasia Group）資深分析師Jeremy Chan指出，中國將觀察高市的內閣任命、訪美行程，以及是否推動強化對中防禦的承諾。