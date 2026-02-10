韓330萬公升儲油槽爆炸！火焰「直衝天際」　數公里遠都看得見

▲南韓慶尚北道慶山市一座儲油槽10日清晨爆炸起火。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道慶山市今（10）日清晨發生驚險火災事故，大韓輸油管公社嶺南分社一座大型屋外儲油槽突然傳出巨大爆炸聲響，隨後火焰直衝天際，就連遠在大邱的民眾都能目擊火光，引發居民不安。所幸火勢已被控制，未造成人員傷亡，相關單位正調查起火原因。

根據《韓聯社》報導，事故發生於當地時間10日上午7時47分，起火地點位於慶尚北道慶山市河陽邑的大韓輸油管公社嶺南分社。警方與消防當局指出，一座橢圓形屋外油品儲存槽突然傳出爆炸聲，緊接著出現猛烈火勢，火焰一度向上竄升，場面相當驚險。

火災發生當下，該儲油槽周邊密集設有10多座同款的大型外部儲油設施，每一座容量高達330萬公升。現場一度憂心火勢延燒，恐引發連鎖爆炸，釀成更嚴重事故。相關人士形容，這起事件「差一點就演變成重大災難」。

目擊者向消防單位表示，「從儲油槽上方傳出『砰』的一聲，接著火就竄了出來」。附近居民也驚慌表示，看到火光後立刻想到必須報案求助。消防單位指出，由於爆炸聲響與火焰過於明顯，就連距離事故地點數公里外的大邱廣域市東區半夜月附近，也接獲多起民眾目睹火災的通報。

所幸事故初期，大韓輸油管公社內部的自動消防設備即時啟動，成功抑制火勢。消防人員到場後，持續對起火儲油槽上方灑水降溫，同時調派2架消防直升機待命，以防突發狀況。目前現場幾乎已無濃煙，也未再觀察到明顯火焰。

現場關係人士說明，嶺南分社內約有12至14座橢圓形屋外儲油槽，此次僅其中一座上方發生火災。該座儲油槽當時約填充8成油品，內部存放的是高度易燃的油料，增加事故風險。

慶尚北道消防本部表示，目前一邊將儲油槽內的汽油轉移至外部，一邊持續灑水冷卻設施，以確保安全。消防單位也正在釐清，事故發生時現場是否進行任何作業。

慶尚北道與慶山市府則指出，消防單位已妥善應對，現階段判斷並無進一步危險。