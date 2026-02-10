花蓮太平洋燈會作品遭譏像「鹹魚」　縣府：尊重不同審美感受

▲2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》於花蓮市日出大道盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮太平洋燈會7日晚間熱閙開幕，現場有作品展出後被部分民眾形容像「鹹魚」，另外也有議員質疑花了1980萬元是否能達到預期效果，針對以上質疑，縣府9曰表示，尊重各界多元觀看角度及不同審美感受，並邀請大家到現場從作品與土地的連結實際觀賞體會。

縣府指出，公共藝術本就不是單一答案的展現，而是一座城市與創作者共同提出的提問。本屆太平洋燈會在策展與創作上，選擇尊重藝術家對花蓮土地的理解與詮釋，透過光、風、石、水、植物與人群的參與，呈現一場「與土地對話」的燈會，而非僅止於造型或視覺符號的堆疊。



縣府說明，本屆主燈與燈區作品，並非以具象生肖作為唯一表現，而是從花蓮獨有的自然條件與生活經驗出發——太平洋的風、縱谷的土、山海的水系與土石、部落與聚落的人文脈絡，以及在地產業與日常生活，共同構成藝術家創作的核心語言。

除主燈「花好」之外，燈會其他作品多半可以隨風轉動、隨夜色變化，正是回應花蓮「時間緩慢流動、自然主導節奏」的城市性格；這樣的創作，期待觀者不只是「看」，而是願意停下腳步、走近作品，感受設計者與土地之間的連結。



縣府強調，對於民眾、遊客與鄉親的不同感受與解讀，縣府一向抱持尊重態度。藝術本就允許討論，也允許不一樣的理解方式。然而，縣府也誠摯邀請社會大眾，嘗試從「這件作品如何回應花蓮？」的角度出發，而非僅以是否直觀、是否符合過往經驗作為唯一評價標準。當觀者願意走進藝術家的思維與創作脈絡，藝術不只是被觀看，而是成為一種同理與共感的過程，也能為自己注入更多來自土地與文化的養分。



縣府進一步說明，本屆燈會總經費約新台幣1,980萬元，涵蓋範圍並非僅止於單一主燈製作，尚包括整體策展、燈區藝術裝置、電力與公共安全、無數場次的街頭藝人展演活動、宣傳海報與各種文宣產品設計(福袋、冰箱貼等)、小提燈、煙火活動、元宵燈謎活動、AR科技應用等等，且提供一個月的展期維護，以及與在地商圈共創共榮的整體規劃。

▲燈會作品「花現15288」被形容像「鹹魚」。

其中，馬年的意向更是多元，從一開始的燈會海報及文宣主視覺的設計本身即已結合馬年氛圍與花蓮在地元素，像是清水斷崖、縱谷豐收稻穗、族群融合及各式各樣的馬年祝福符號在其中(馬上蒙福、馬上平安、馬上有錢等)；此外，多件藝術燈飾作品亦以不同形式呈現「馬」的意象與精神，而非單一具象符號。例如作品〈呼吸〉，便集結超過1,000位孩童對「馬」的想像與情感畫作，透過光影轉化為充滿生命力的裝置藝術，呈現純真、奔放且生動的創作能量。

另一件〈香氛森林〉，則由百餘位在地鄉親參與，以植物染與礦物染共同完成，將對土地的記憶、情感與生活經驗，轉化為一片會「呼吸」的光之森林，成為全場少數能以氣味感知的燈區作品。



針對許多討論聚焦的燈區作品〈花現15288〉，縣府說明，該作為燈區創作之一，並非主燈。藝術家以自身身高152公分與個人第88號創作作為命名起點，重新詮釋花蓮作為「日出之地」的城市日常。作品中魚群自繁花中躍起，象徵生命力的突破、流動與不被限制的創造精神，回應花蓮從日出到日落的生活節奏，也與繁花盛開、小石花所象徵花蓮人及產業的韌性與生命力及面對大自然的勇氣精神相互呼應。



縣府最後表示，燈會的完整樣貌，唯有在夜色降臨、燈光亮起、風與人流交會之時，才能真正被感受。誠摯邀請社會大眾親自走一趟燈會現場，讓理解不只停留在照片與評論中，而是在光影與土地之間，自然發生。花蓮縣政府將持續以尊重藝術專業、包容多元聲音的態度，推動公共藝術與城市美學，讓燈會不只是節慶活動，更是一場屬於花蓮、也屬於每一位觀看者與台灣這塊土地的文化對話。