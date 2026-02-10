春節9天連假原民園區恐爆人潮　內埔警曝交管時段、路口

▲內埔警方規劃春節原住民文化園區交通勤務。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣瑪家鄉「臺灣原住民族文化園區」，每逢假日常吸引許多遊客旅遊。在2月14日至22日，連續9天的春節連假中(除夕休園)，內埔警分局預估，會吸引更多人潮，已規劃好交通疏導措施，籲請遊客配合。

內埔警方表示，遊客車輛都是經由瑪家鄉路幅狹窄的「風景巷」進入園區。入園車潮集中在早上10點到中午12點，而離去車潮大都集中在下午4點到6點，籲請用路人經由風景巷，往返園區途中，能發揮耐心，小心慢行，並請聽從園區工作人員指揮及疏導。另園區內的3處停車場，約可停放自小客車295輛、大客車25輛、機車67台。

內埔警分局在9天連假期間，每天早上8點，到下午6點，有編排機巡警力，沿忠孝路、風景巷，到原住民族文化園區入口處，等易雍塞路段交通疏導，並會加強取締周邊路段違規停車，請各位駕駛朋友遵守交通規則。

如果園區內停車場快要滿位，員警會與園區人員在「自力路、風景巷口」(瑪家鄉大牌樓下) 管制車輛進入，並引導車輛停放在旁邊的「自力-忠孝路二段」沿線；同時（初一至初五)園區會啟動「接駁車」機制，在早上的9點，到下午5點營業時間之內，使用屏東客運42人座的巴士，載運遊客入園(上車點3處:水門轉運站、內埔農工食品加工科、瑪家消防分隊)。但車流如持續湧入，內埔警分局將管制「自力、中山路口」及「忠孝、中山路口」，禁止車輛進入（只出不進、不含接駁車），並封閉「忠孝路二段」做為臨時停車場，直到交通順暢，並通報警察廣播電台高雄分台周知各位駕駛朋友。