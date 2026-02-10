　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜

館長近年熱衷政治，與前台北市長柯文哲關係友好。（讀者提供）

▲館長近年熱衷政治，與前台北市長柯文哲關係友好。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

網紅「館長」陳之漢爭議不斷，他直播時經常罵三字經、爆粗口，更有不少侮辱女性的言論，不知道是否上梁不正下梁歪，他所經營的「成吉思汗健身俱樂部」也傳出幹部有樣學樣，在健身房大搞男女關係、婚外情，甚至爆出集體性霸凌女教練的醜聞，被質疑猶如淫窟！

另1名吹哨者B小姐也告訴本刊，館長的健身房男女員工關係複雜，婚外情事件層出不窮，例如中壢館的Y主管就跟一名女業務傳出婚外情，而消息之所以曝光，是因為另1名主管的行車紀錄器。

成吉思汗健身俱樂部有不少員工，大家會在店內聚餐、合照，卻傳出霸凌醜聞。示意畫面，圖非當事人。（讀者提供）

▲成吉思汗健身俱樂部有不少員工，大家會在店內聚餐、合照，卻傳出霸凌醜聞。示意畫面，圖非當事人。（讀者提供）

原來，Y主管某天向另1名主管借車外出，事後車主發現行車紀錄器拍下Y主管與女業務去摩鐵開房間的畫面，消息傳出後，女業務遭開除，但Y主管僅被降為教練，若無其事地繼續上班，風頭過後，又調升回組長，如今更高升為教育訓練部最大主管。B小姐表示，館長直播時常說：「老二沒放進去，沒有很嚴重！」健身房的道德標準因為老闆的態度被拉低，女性員工人人自危。

「健身房就像後宮！」B小姐說，在成吉思汗健身俱樂部上班，只要有高層主管罩，就不怕沒有客戶，因為就算教練、陪訓員靠專業與客戶簽約，但業績還是會被算在與主管「關係好」的特定人身上，非常不公平。

另1名吹哨者C先生加碼爆料，指健身房台北館的G教官，老婆也是該館的業務主管，但他十分大膽，與1名女教練暗通款曲，並常傳「我想要妳當我的正宮、我都會夢到妳」等簡訊給對方，公然調情，高層卻坐視不管。女教練還告訴友人，她與男友上床時，腦中想的都是G教官，完全沒有道德尺度。

但後來雙方感情生變，女教練卻改口表示：「G教官騷擾我！我很無辜！」還要友人幫她說謊、作偽證。「在成吉思汗，健身專業沒人討論、沒人在乎，大家有興趣的，是誰跟誰搞在一起！」C先生說，他在館長的健身房工作多年，眼見樓起樓塌，感觸很深，館長近年熱衷政治、到中國賺紅錢、沉溺於直播帶貨的憧憬，根本沒在管健身房，導致群龍無首、管理鬆散，弊端叢生。

C先生告訴本刊，與館長合作超過10年的創業夥伴「大師兄」李慶元，昔日負責的業務之一就是人事管理，過去成吉思汗有他坐鎮，類似偷情、霸凌者一經查獲，一律開除，所以很少發生這些醜聞；但李離開後，醜聞如雨後春筍般冒出，幹部們恣意妄為，把精力用在男女私情、職場霸凌，嚴重衝擊健身房的營運與企業形象，令人失望。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
館長淫窟健身房／美女教練被要求獻身店長賺業績　踢爆成吉思汗健身房集體性霸凌
館長淫窟健身房1／已婚店長死纏菜鳥女教練　被打槍下流報復手段曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股噴漲！台積電刷新天價
《大嘻哈》韓森認了婚變！怒控妻子外遇
陳柏霖閃兵代價慘重！公司遭爆被掏空　婚禮受影響「獨自出國喘息
惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生
快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了　案由不明
S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝
高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨「下一個是誰」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

含不住想要你！巨獸博士對話太辣　正宮抓包老公小三甜傳裸照

行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜

收6兩8錢金條助詐105萬元　車手「月領35K」變2年牢飯

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了　案由不明「正在搜索中」

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨「下一個是誰」

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

「新店捷運站持刀男」找嘸人　女報案人1原因涉誣告被送辦

內幕！　台大學霸販毒撈30億遭重判

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

移送北檢畫面曝！北捷連續縱火犯涉2罪　態度平和配合偵訊

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

含不住想要你！巨獸博士對話太辣　正宮抓包老公小三甜傳裸照

行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜

收6兩8錢金條助詐105萬元　車手「月領35K」變2年牢飯

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了　案由不明「正在搜索中」

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨「下一個是誰」

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

「新店捷運站持刀男」找嘸人　女報案人1原因涉誣告被送辦

內幕！　台大學霸販毒撈30億遭重判

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

韓森控外遇！　陳思安2小時後「PO文疑反擊」

台積電創天價！漲35元至1850　台股漲449點衝上32854

2026出國運最強TOP4！金牛座「用小錢玩奢華」　機票折扣找上門

春節9天連假原民園區恐爆人潮　內埔警曝交管時段、路口

含不住想要你！巨獸博士對話太辣　正宮抓包老公小三甜傳裸照

行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜

別只會吃綠色蔬菜！醫揭「五色入五臟」口訣　一圖秒看怎麼吃

記憶體、低軌衛星題材發燒　高股息ETF受惠潛力大、績效也不俗

藍委爆台美協議「汽車零關稅」　農產品可能大幅開放

收6兩8錢金條助詐105萬元　車手「月領35K」變2年牢飯

【柴不理你呢】以為會被熱情迎接...奴才回家見柴犬四腳朝天翻肚睡

社會熱門新聞

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

快訊／上班注意！　國1今晨「4車追撞」塞爆

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

埔里垃圾車輻射超標遭退運　核安會查出元兇

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

即／新店捷運站驚傳男子持刀！警調監視器追人

女毒蟲拖行害死所長辯：以為他會放手

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

男警約砲9男「校園自拍」！上傳社群被認出下場曝

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

更多熱門

相關新聞

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

簡廷芮去年捲入「粿王風暴」，一度被指和同遊美國的男星王品澔關係曖昧，不過當時隨著老公賴冠儒發聲讓她暫時逃過一劫，一家時不時對外公開幸福天倫的模樣。不過熟悉簡家的人士向本刊透露，近來賴冠儒已經悄悄從簡廷芮他爸個人社群的全家福中消失，貌似另一場婚變風暴恐怕正在成形。

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

內幕！　台大學霸販毒撈30億遭重'判

內幕！　台大學霸販毒撈30億遭重'判

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

關鍵字：

鏡週刊館長成吉思汗健身俱樂部

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

又要變天！　強冷空氣準備南下

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

鐵軌旁驚見「移動草叢」　警要罰了

過年天氣看這！2波冷空氣快速變天

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

快訊／上班注意！　國1今晨「4車追撞」塞爆

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面