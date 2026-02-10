金門春節維安啟動　警民協力合作15天加強警戒

▲金門「115年加強重要節日安全維護工作」9日晚間22時正式啟動 。（圖／金門縣警察局提供）

記者鄭逢時／金門報導

農曆春節將至，治安與交通全面備戰！金門縣警察局規劃「115年加強重要節日安全維護工作」9日晚間22時正式啟動，至2月23日深夜24時止，為期15天，針對治安、交通與為民服務全面加強，守護縣民與返鄉、觀光人潮的春節安全。

專案首日，金門縣副縣長陳祥麟晚間前往金城分局慰勉執勤警力，並致贈慰問品及慰問金，感謝警方與協勤民力在年節前夕犧牲休假、堅守第一線。民防、義警、義交及守望相助隊等代表到場受贈，展現警民聯手守護金門的決心。

警方指出，春節期間返鄉、走春及旅遊人潮增加，賣場、機場、碼頭等重點場所人流明顯，加上畜試所、水試所、農試所及林務所陸續推出迎春活動，治安與交通壓力同步升高。此次專案以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，強化金融機構安全、取締賭博犯罪、交通疏導與事故防制。

此外，警方也將全面加強打詐行動與反詐宣導，防堵不法集團趁年節行騙。專案期間除動員金門縣警察局全體警力，並結合民防、義警、義交及守望相助隊等民力，同時與縣府各局處密切協調，確保執勤安全與服務品質，讓縣民平安過好年。