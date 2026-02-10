藍委爆台美協議「汽車零關稅」　農產品可能大幅開放

　
政治

王鴻薇爆台美協議「汽車零關稅」　農產品可能大幅開放

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲台美關稅協議內容至今尚未公布，王鴻薇透露美製汽車將降至「零關稅」。（示意圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

台美關稅協議內容至今尚未公布。國民黨立委王鴻薇透露，根據她掌握的消息，我方已同意美製小客車及汽車零組件降至「零關稅」，保健食品關稅從30％降至10％，另外農產品也可能大幅市場開放和降稅，但賴政府卻選擇黑箱到最後一刻，不敢讓農漁民知道。

爆料汽車零關稅　怒批協議黑箱

王鴻薇在臉書發文質疑，台美關稅協議內容為何要黑箱到最後一刻？明明行政院副院長鄭麗君本週將飛往美國簽署台美關稅協定，但相關市場開放、降稅卻仍然不敢向國人報告？

王鴻薇透露，根據她得到的訊息，我方已同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，只保留中小貨車部份降稅。另外，在協定生效後6個月，接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準。

▲▼ 立法院新會期，立委王鴻薇簽到 。（圖／記者李毓康攝）

▲立委王鴻薇 。（圖／記者李毓康攝）

農漁品恐大開放　王鴻薇今要答案

此外，王鴻薇也指出，國人一直關切的保健食品關稅，據聞我方同意自協定生效日起從現在的30％調降到10％，「這部份應該是符合消費者的期待，希望屆時業者能反映降價給消費者。」

至於賴政府一直不敢讓農漁民知道的農漁產品部分，也將有大幅市場開放和降稅。王鴻薇預告，今天（10日）將在黨團記者會跟政府要一個答案。

 
02/07 全台詐欺最新數據

312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

韓森控外遇！　陳思安2小時後「PO文疑反擊」

台積電創天價！漲35元至1850　台股漲449點衝上32854

2026出國運最強TOP4！金牛座「用小錢玩奢華」　機票折扣找上門

春節9天連假原民園區恐爆人潮　內埔警曝交管時段、路口

含不住想要你！巨獸博士對話太辣　正宮抓包老公小三甜傳裸照

行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜

別只會吃綠色蔬菜！醫揭「五色入五臟」口訣　一圖秒看怎麼吃

記憶體、低軌衛星題材發燒　高股息ETF受惠潛力大、績效也不俗

王鴻薇

