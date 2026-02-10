學測答題「化學式畫滿笑臉」違規　924件亂塗鴉被扣1級分

▲今年學測共有924件在作答區書寫與答案無關文字或符號，圖為考生塗鴉畫生氣與笑臉。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心考試委員會今（10日）召開委員會議，審議學測違規狀況。今年考生違規樣態多元，其中924件在作答區書寫與答案無關的文字或符號，比去年增加78%，包括在作答區的化學式上畫滿笑臉，或塗鴉生氣與齜牙裂嘴等臉部表情，依規定被扣減一級分。

學測成績將在2月25日公布。今年學測共有12萬1535人報名，較去年增加354人。大考中心表示，今年試場違規共有931件，比去年529件增加402件，增幅達76%，其中違規最多為未攜帶有效證件為252件，佔全部違規44.84%，但比去年減少11件；另有1574件考生未在簽名欄上簽名，比去年增加188件。

考試委員會今天也討論違反答題規定的試卷該如何處罰。其中924件是考生在作答區書寫與答案無關的文字或符號，比去年518件增加406件，增幅達78%。

大考中心今年僅提供兩張考生在答題卷上塗鴉的照片，包括考生在答題卷上畫笑臉，以及生氣與齜牙裂嘴等臉部表情。根據大考中心規定，扣減該科一級分。

