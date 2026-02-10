　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

神明指路！東港溫府千歲牽線雲林冬令救濟502戶

▲東隆宮溫府德修慈善會斗南、二崙冬令救濟活動。（圖／溫府德修慈善會提供）

▲東隆宮溫府德修慈善會斗南、二崙冬令救濟活動。（圖／溫府德修慈善會提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港東隆宮溫府德修慈善會循例於冬令救濟前擲筊請示東港東隆宮溫府千歲，今年獲允杯指引前往雲林斗南、二崙救助低收入戶，一度因人生地不熟、無法聯繫場地而陷入困境。正當眾人苦惱之際，久未謀面的友人意外現身，關鍵時刻再度擲得允杯，順利牽線地方公部門，讓這場被信眾視為「神明指路」的冬令救濟行動圓滿成行。

▲東隆宮溫府德修慈善會斗南、二崙冬令救濟活動。（圖／溫府德修慈善會提供）

溫府德修慈善會多年來秉持「神意為先、慈悲為本」的精神，每逢冬令救濟前，皆依循傳統擲筊請示東港東隆宮溫府千歲，今年同樣在冬農曆農節前，擲筊請示是否跨縣市辦理救濟。經連續請示後，神意指向台東、屏東、高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣6地，最終獲得「雲林」救濟的允杯。

隨後再向溫府千歲請示具體鄉鎮，接連擲筊後，斗南鎮與二崙鄉相繼獲得允杯，共計需救濟低收入戶504戶。然而，慈善會成員對雲林地區並不熟悉，遲遲無法聯繫合適發放場地與名冊窗口，相當苦惱。

就在此時，約一個多月前，一名住在雲林、綽號「永」的人士，睽違20多年未見，竟突然帶著雲林知名甘藷，拜訪長期從事水產養殖的老友鄭春忠。鄭春忠不僅是東隆宮溫府千歲的虔誠信徒，亦擔任甲辰正科大總理，過去多年皆固定捐款、捐物支持溫府德修慈善會的冬令救濟。

巧合的是，鄭春忠近期擲筊請示溫王爺事情時，卻屢擲未得允杯，百思不解之下，忽然想到今年尚未實際參與慈善會捐助，於是再度擲筊請示，立刻獲得允杯肯定。進一步請示捐款金額，神意明確指示需捐款33萬6000元，最後由鄭春忠與高雄同樣從事養殖業的好友蘇清標各自負責一半，也就是16萬8000元。

更令人稱奇的是，「永」的友人隨即答應協助聯繫雲林縣政府相關人員，很快地斗南鎮公所與二崙鄉公所便回應願意全力配合，場地與名冊問題迅速迎刃而解，讓慈善會成員直呼「一切都像被安排好一樣」。

溫府德修慈善會今（10）日由理事長黃李美戀率領會員，搭乘遊覽車前往斗南與二崙發送冬令救濟物資，每戶發放紅包現金1200元，並致贈餅乾、崁頂麻油及魚鬆等民生物資，將溫府千歲的慈悲與關懷，親手送到504戶弱勢家庭手中，為寒冬增添一股溫暖人心的力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案
拚奧運棒球！中華隊參賽資格曝
快訊／S媽反駁了！親吐心聲：具俊曄是我兒子
國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死　白車「壓縮成廢鐵」
獨／存款領不出難繳醫藥費　行員冷回「變遺產就可領」
上海商銀系統出包　76家分行、ATM領不出錢
S媽遭爆和具俊曄爭遺產！　小S怒駁造謠：心思非常骯髒
帶隊檢察官是他！搜索高金素梅辦公室　身後緊跟國安站主任
簡廷芮捲粿王後「老公消失在家族照」！熟人爆恐已婚變

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門春節前夕強力掃蕩　金城警擴大臨檢零違規

75歲阿北開突癱軟「急揮手求助」　里港警火速通報送醫

神明指路！東港溫府千歲牽線雲林冬令救濟502戶

張善政視察魚市場、果菜市場確認供貨充裕　籲市民安心採買

490名警力大掃蕩！　鎖定酒店、KTV、電玩店109處特種行業展鐵腕

治安零死角！東港警春安首日深夜強勢出擊　封閉式臨檢

萌翻鐵馬道！下營仁里推吉祥物「好所在」　創新造景美化環境吸睛

愛在下營！惠安慈心會歲末圍爐送暖　消防宣導「平安大禮包」護安全

白天好逛、夜晚好拍！台南藍晒圖「燈籠裡的祝福」　祈福牆＋市集熱鬧迎年

金門春節維安啟動　警民協力合作15天加強警戒

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

金門春節前夕強力掃蕩　金城警擴大臨檢零違規

75歲阿北開突癱軟「急揮手求助」　里港警火速通報送醫

神明指路！東港溫府千歲牽線雲林冬令救濟502戶

張善政視察魚市場、果菜市場確認供貨充裕　籲市民安心採買

490名警力大掃蕩！　鎖定酒店、KTV、電玩店109處特種行業展鐵腕

治安零死角！東港警春安首日深夜強勢出擊　封閉式臨檢

萌翻鐵馬道！下營仁里推吉祥物「好所在」　創新造景美化環境吸睛

愛在下營！惠安慈心會歲末圍爐送暖　消防宣導「平安大禮包」護安全

白天好逛、夜晚好拍！台南藍晒圖「燈籠裡的祝福」　祈福牆＋市集熱鬧迎年

金門春節維安啟動　警民協力合作15天加強警戒

印尼餅乾5批「甜味劑不合格」　逾3千斤邊境退運銷毀

航港局持續推廣全國藍色公路　已向行政院提海運備援船舶購建計畫

春節出遊路不卡！高雄祭12天「馬路禁挖令」　力拚交通順暢

警告藍白勿「玩火自焚」！台灣國防預算遭封殺　美對華鷹派議員不安

正要蹲馬桶驚見「鳥泡水裡對看」　她嚇壞：你為什麼在這裡！

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

陸學者分析高市大勝密碼　聯手「網路右翼」形成危險 「右翼螺旋」

台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？

壞痞兔超級盃表演惹怒川　戴AP熱騰騰新錶襯天王身價

金門春節前夕強力掃蕩　金城警擴大臨檢零違規

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

地方熱門新聞

花蓮燈會被酸晾鹹魚　縣府：尊重多元聲音

春安工作首日啟動善化警分局擴大臨檢守護治安不打烊

八年級生跨行創業　靠一招翻身創下百萬業績

春節治安全面啟動整合警民力量讓市民安心過好年

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

中國海警擾金門　海巡強勢驅離

寶桑派出所女警返母校　分享實務經驗防犯罪

Xpark響應翻轉物種瀕危趨勢行動日　成果亮眼

過年放煙火先看清！違規罰15萬

南投縣4月起長輩健保費免繳年省萬元

書聲牽起親情　雲林第二監獄辦親子共讀家庭日

申倫基金會等3公益單位捐助南投465弱勢戶春節慰助金

春節9天連假原民園區恐爆人潮　交管時段、路口曝

糕餅之都年味濃　神岡迎春活動結合文化與創意

更多熱門

相關新聞

東隆宮送補給挺警　205箱物資補體力

東隆宮送補給挺警　205箱物資補體力

115年加強重要節日安全維護工作將於2月9日至23日展開，東港東隆宮董事長潘慶士率董、監事團隊至東港警分局慰勞員警及協勤民力辛勞，贈送205箱泡麵、牛奶花生補給品，感謝警民齊力維持廟會及春節期間治安與交通平穩，並提醒同仁注意安全健康，共同守護民眾安心過節。

嘉義九華山地藏庵冬令救濟溫暖弱勢家庭

嘉義九華山地藏庵冬令救濟溫暖弱勢家庭

九華山地藏庵捐款竹崎寒冬送暖活動

九華山地藏庵捐款竹崎寒冬送暖活動

男被怪手壓死3子陷困境　屏東縣府開救助專戶

男被怪手壓死3子陷困境　屏東縣府開救助專戶

基隆六堵代天府寒冬送暖　現金加義剪關懷弱勢

基隆六堵代天府寒冬送暖　現金加義剪關懷弱勢

關鍵字：

東隆宮冬令救濟雲林救助慈善會低收入戶

讀者迴響

熱門新聞

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

又要變天！　強冷空氣準備南下

陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

鐵軌旁驚見「移動草叢」　警要罰了

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面