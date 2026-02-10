神明指路！東港溫府千歲牽線雲林冬令救濟502戶

▲東隆宮溫府德修慈善會斗南、二崙冬令救濟活動。（圖／溫府德修慈善會提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港東隆宮溫府德修慈善會循例於冬令救濟前擲筊請示東港東隆宮溫府千歲，今年獲允杯指引前往雲林斗南、二崙救助低收入戶，一度因人生地不熟、無法聯繫場地而陷入困境。正當眾人苦惱之際，久未謀面的友人意外現身，關鍵時刻再度擲得允杯，順利牽線地方公部門，讓這場被信眾視為「神明指路」的冬令救濟行動圓滿成行。

溫府德修慈善會多年來秉持「神意為先、慈悲為本」的精神，每逢冬令救濟前，皆依循傳統擲筊請示東港東隆宮溫府千歲，今年同樣在冬農曆農節前，擲筊請示是否跨縣市辦理救濟。經連續請示後，神意指向台東、屏東、高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣6地，最終獲得「雲林」救濟的允杯。

隨後再向溫府千歲請示具體鄉鎮，接連擲筊後，斗南鎮與二崙鄉相繼獲得允杯，共計需救濟低收入戶504戶。然而，慈善會成員對雲林地區並不熟悉，遲遲無法聯繫合適發放場地與名冊窗口，相當苦惱。

就在此時，約一個多月前，一名住在雲林、綽號「永」的人士，睽違20多年未見，竟突然帶著雲林知名甘藷，拜訪長期從事水產養殖的老友鄭春忠。鄭春忠不僅是東隆宮溫府千歲的虔誠信徒，亦擔任甲辰正科大總理，過去多年皆固定捐款、捐物支持溫府德修慈善會的冬令救濟。

巧合的是，鄭春忠近期擲筊請示溫王爺事情時，卻屢擲未得允杯，百思不解之下，忽然想到今年尚未實際參與慈善會捐助，於是再度擲筊請示，立刻獲得允杯肯定。進一步請示捐款金額，神意明確指示需捐款33萬6000元，最後由鄭春忠與高雄同樣從事養殖業的好友蘇清標各自負責一半，也就是16萬8000元。

更令人稱奇的是，「永」的友人隨即答應協助聯繫雲林縣政府相關人員，很快地斗南鎮公所與二崙鄉公所便回應願意全力配合，場地與名冊問題迅速迎刃而解，讓慈善會成員直呼「一切都像被安排好一樣」。

溫府德修慈善會今（10）日由理事長黃李美戀率領會員，搭乘遊覽車前往斗南與二崙發送冬令救濟物資，每戶發放紅包現金1200元，並致贈餅乾、崁頂麻油及魚鬆等民生物資，將溫府千歲的慈悲與關懷，親手送到504戶弱勢家庭手中，為寒冬增添一股溫暖人心的力量。