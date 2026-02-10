　
社會 社會焦點 保障人權

收6兩8錢金條助詐105萬元　車手「月領35K」變2年牢飯

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）去年3月間加入詐騙集團擔任車手，雙方約定以每個月3.5萬元作為報酬，接著他依照指示向受害者收款，包含14萬元現金、6兩8錢金條，總價值超過百萬元，因而挨告。苗栗地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處阿豪有期徒刑2年，併科罰金6萬元。

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

▲受害者將金條交給阿豪，後來才發現誤入詐團陷阱，損失105萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪2025年3月間透過通訊軟體加入詐騙集團，雙方約定由他擔任面交取款車手，詐團則每個月支付3.5萬元當作報酬；該詐團成員在2025年2月間以假投資話術，誘導受害者交付投資金。

接著，詐團高層指示阿豪前往超商列印假投資公司工作證、理財存款憑據，然後前往指定地點與受害者碰面，收取14萬元現金、6兩8錢金條。後來受害者發現異狀，憤而報警並決定提告。

苗栗地院法官認為，阿豪的行為造成受害者損失105萬元財產，破壞社會秩序，考量到他已經坦承犯行，整個過程中也沒有實際取得犯罪所得，但他至今仍未與受害者達成和解或賠償損失，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年，併科罰金6萬元，罰金部分得易服勞役60日，全案仍可上訴。

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

KK園區630棟建物全拆光　竟藏醫院、健身房

KK園區630棟建物全拆光　竟藏醫院、健身房

緬甸惡名昭彰的電信詐騙據點「KK園區」遭到強力清剿！中國公安部9日宣布，位於緬甸妙瓦底地區（Myawaddy）的KK園區已有超過630棟建築被徹底拆除。在此次中、緬、泰三國的大規模聯合行動中，已有1500多名犯罪嫌疑人被押解回中國，標誌著打擊跨國電詐犯罪取得階段性進展。

籃球教練詐101位大學生　重判7年4月

籃球教練詐101位大學生　重判7年4月

陸男子公廁「掃碼看廣告」才有紙可擦 反覆操作10分鐘一場空

陸男子公廁「掃碼看廣告」才有紙可擦 反覆操作10分鐘一場空

國中生車手被逼吐還96萬　反撲瓦解詐團

國中生車手被逼吐還96萬　反撲瓦解詐團

金價劇烈波動　陸品牌金店調整回購規則

金價劇烈波動　陸品牌金店調整回購規則

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

