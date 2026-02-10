收6兩8錢金條助詐105萬元　車手「月領35K」變2年牢飯

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）去年3月間加入詐騙集團擔任車手，雙方約定以每個月3.5萬元作為報酬，接著他依照指示向受害者收款，包含14萬元現金、6兩8錢金條，總價值超過百萬元，因而挨告。苗栗地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處阿豪有期徒刑2年，併科罰金6萬元。

▲受害者將金條交給阿豪，後來才發現誤入詐團陷阱，損失105萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪2025年3月間透過通訊軟體加入詐騙集團，雙方約定由他擔任面交取款車手，詐團則每個月支付3.5萬元當作報酬；該詐團成員在2025年2月間以假投資話術，誘導受害者交付投資金。

接著，詐團高層指示阿豪前往超商列印假投資公司工作證、理財存款憑據，然後前往指定地點與受害者碰面，收取14萬元現金、6兩8錢金條。後來受害者發現異狀，憤而報警並決定提告。

苗栗地院法官認為，阿豪的行為造成受害者損失105萬元財產，破壞社會秩序，考量到他已經坦承犯行，整個過程中也沒有實際取得犯罪所得，但他至今仍未與受害者達成和解或賠償損失，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年，併科罰金6萬元，罰金部分得易服勞役60日，全案仍可上訴。