傳川普「4月首周」訪北京！　今年可望與習會面4次

川普去年在南韓釜山與習近平會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

外媒消息指出，美國總統川普（Donald Trump）將於4月第1週前往北京，與中國國家主席習近平會面。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前曾訪談中表示，美中關係目前已達到「非常好的平衡狀態」，今年兩人甚至可能會面多達4次。

根據Politico報導，有3名熟悉行程的匿名消息人士透露，川普將於4月第1週前往北京，與中國國家主席習近平舉行外界期待已久的高峰會；川普去年秋天在南韓釜山舉行的APEC場邊與習近平進行雙邊會談後，就曾承諾將於今年4月訪問中國，但白宮至今仍未公布確切日期。

報導也提到，白宮與中國駐美大使館目前尚未立即回應外界的置評請求，相關行程仍有待官方進一步確認。

上週才通電話 外界認為是在替峰會鋪路

值得注意的是，川普與習近平上週才通了電話，雙方討論議題涵蓋貿易到國際衝突等多個面向。外界普遍認為，這通電話對敲定本次北京峰會的議程，可能起到關鍵作用。

據了解，兩人上一次面對面會談，是在2025年10月30日的APEC高峰會場邊，當時會談時間約100分鐘，被視為在川普第二任期第一年、美中關係日益緊張之際的重要「降溫」舉措。